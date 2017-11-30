Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    В Грузии суд декриминализовал употребление марихуаны

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    В Грузии суд декриминализовал употребление марихуаны

    В Грузии суд декриминализовал употребление марихуаны

    Конституционный суд Грузии упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны.

    Суд удовлетворил иск представителя оппозиционной партии «Гирчи», решив, что теперь употребление конопли не будет считаться уголовным преступлением, а наказание за индивидуальное использование не может рассматриваться как средство, подходящее для защиты общественного порядка.

    При этом в суде отметили, что в отдельно взятом случае факт употребления марихуаны «содержит меньшую угрозу для общественного интереса, так как в это время есть низкая возможность распространения наркотического средства», передает «Интерфакс».

    Это решение Конституционного суда в партии «Гирчи» уже назвали «историческим», подчеркнув, что теперь граждане Грузии «получили больше свободы».

    Отметим, что в июле этого года в Грузии признали неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.

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