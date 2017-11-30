Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Умерла знаменитая летчица Марина Попович

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    Умерла знаменитая летчица Марина Попович

    Умерла знаменитая летчица Марина Попович

    СМИ сообщили о смерти знаменитой летчицы Марины Попович.

    О смерти знаменитой летчицы Марины Попович сообщил в четверг телеканал «Звезда». Попович скончалась на 87-м году жизни.

    Марине Попович был присвоен ранг летчика-испытателя первого класса. На ее счету 102 мировых рекорда в области авиации. Она была первой летчицей, преодолевшей звуковой барьер за штурвалом реактивного истребителя МиГ-21. За свою карьеру она освоила более 40 типов самолетов и вертолетов.

    В 53 года Попович завершила летную карьеру и с тех пор занималась общественной деятельностью, писала книги и киносценарии.

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