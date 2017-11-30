Семьи военных из Каменки получили заоблачные счета за квартиру

Обитатели военного гарнизона в Ленобласти получили квитанции о квартплате, которые удивили бы даже владельцев недвижимости в престижных домах в центре Петербурга. За скоромную квартиру площадью 50 квадратных метров им предлагают заплатить до 34 тысяч рублей. Суммы в среднем увеличились на 15–20 тысяч после смены управляющей компании.

Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, у подъездов домов в Каменке двери настежь, несмотря на уже зимнюю погоду. Никаких доводчиков или кодовых замков. Да и сами жители военного городка, которым вообще-то несвойственно выносить сор из избы, снимают на телефоны видео коммунального ужаса, в котором им приходится существовать.



Их якобы благоустроенные здания в таком состоянии, что в большинстве сельских изб чище, суше и светлее. Люди утверждают: ремонта их жилье не помнит с тех пор, как сегодняшние отставные полковники были лейтенантами.



Татьяна Беляева, жительница поселка Каменка: «Ровно 20 лет я живу в этой квартире. И все 20 лет отопление совершенно не работает. Оказывается, старые батареи забиты сверху донизу».



И при этом за всё это великолепие гвардия военных коммунальщиков недавно потребовала заплатить неслыханные деньги. В последних платежках суммы в районе 30 тысяч рублей, львиная доля которых доначисления за холодную и горячую воду, а также теплоснабжение начиная с апреля.



Люди, исправно сдававшие показания счетчиков, так и не смогли разобраться, почему вина за проволочки с утверждением тарифов, когда оплата, действительно, не проходила, легла на их плечи с погонами и без.



В новой управляющей компании, преемнице одиозных «Оборонсервиса» и «Славянки», убеждают, что виной всему — очередная передача полномочий между хозяйственными структурами Минобороны. Но, так или иначе, заплатить за потребленные блага придется обитателям Каменки. Правда, чтобы не было социальной напряженности, — в рассрочку.



Юлия Гаврилина, руководитель пресс-службы ООО «ГУЖФ»: «В связи с появлением новой ресурсоснабжающей организации возникла необходимость в защите тарифов. До момента, пока тарифы не установлены, мы начислять не имеем права. Во избежание дополнительной нагрузки на граждан мы предлагаем производить оплату услуг ЖКХ поэтапно в течение шести месяцев».



А социальной напряженности в городке, где далеко не у всех полковничьи или тем более генеральские погоны и такие же оклады, избежать не получилось даже военной хитростью. На встречу с журналистами самые боевые жители всё же прорвались мимо появившихся повсеместно патрулей. И рассказали: за сомнительные коммунально-бытовые услуги с них уже много лет берут втридорога. За эту правду они даже в суде не раз воевали.



Владимир Слобаденюк, подполковник запаса, участник боевых действий: «Плату повысили с 1 января 2014 года, хотя согласно постановлению Правительства РФ №400, этого делать не имели права. Жители поселка Каменка в этот период платили больше в среднем на тысячу рублей».



Вообще, военные в подобных ситуациях — одни из самых незащищенных людей. Даром, что вооруженные силы. Жаловаться, тем более публично, ниже достоинства тех, кто носит погоны.



Ну а деморализованных, у которых этот корпоративный дух пал под бомбежкой 30-тысячных квитанций, уже предупредило руководство. За разговорчики в строю и тем паче вне его уволят или лишат перед Новым годом премии.



Она, к слову, у многих может целиком уйти на погашение нарисовавшихся долгов. Тем временем пенсионерам и осевшим волею судьбы в Каменке гражданским отступать и вовсе некуда: либо рассрочка, либо штрафбат, то есть пени и еще больший рост долга.