Ментовские войны — 11
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 11
    •  
    Семьи военных из Каменки получили заоблачные счета за квартиру. ЖКХ, Ленинградская область, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСемьи военных из Каменки получили заоблачные счета за квартиру

    Семьи военных из Каменки получили заоблачные счета за квартиру

    комментировать
    Семьи военных из Каменки получили заоблачные счета за квартиру

    Семьи военных из Каменки получили заоблачные счета за квартиру

    Семьи военных из Каменки получили заоблачные счета за квартиру

      Обитатели военного гарнизона в Ленобласти получили квитанции о квартплате, которые удивили бы даже владельцев недвижимости в престижных домах в центре Петербурга. За скоромную квартиру площадью 50 квадратных метров им предлагают заплатить до 34 тысяч рублей. Суммы в среднем увеличились на 15–20 тысяч после смены управляющей компании.

      Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, у подъездов домов в Каменке двери настежь, несмотря на уже зимнюю погоду. Никаких доводчиков или кодовых замков. Да и сами жители военного городка, которым вообще-то несвойственно выносить сор из избы, снимают на телефоны видео коммунального ужаса, в котором им приходится существовать.

      Их якобы благоустроенные здания в таком состоянии, что в большинстве сельских изб чище, суше и светлее. Люди утверждают: ремонта их жилье не помнит с тех пор, как сегодняшние отставные полковники были лейтенантами.

      Татьяна Беляева, жительница поселка Каменка: «Ровно 20 лет я живу в этой квартире. И все 20 лет отопление совершенно не работает. Оказывается, старые батареи забиты сверху донизу».

      И при этом за всё это великолепие гвардия военных коммунальщиков недавно потребовала заплатить неслыханные деньги. В последних платежках суммы в районе 30 тысяч рублей, львиная доля которых доначисления за холодную и горячую воду, а также теплоснабжение начиная с апреля.

      Люди, исправно сдававшие показания счетчиков, так и не смогли разобраться, почему вина за проволочки с утверждением тарифов, когда оплата, действительно, не проходила, легла на их плечи с погонами и без.

      В новой управляющей компании, преемнице одиозных «Оборонсервиса» и «Славянки», убеждают, что виной всему — очередная передача полномочий между хозяйственными структурами Минобороны. Но, так или иначе, заплатить за потребленные блага придется обитателям Каменки. Правда, чтобы не было социальной напряженности, — в рассрочку.

      Юлия Гаврилина, руководитель пресс-службы ООО «ГУЖФ»: «В связи с появлением новой ресурсоснабжающей организации возникла необходимость в защите тарифов. До момента, пока тарифы не установлены, мы начислять не имеем права. Во избежание дополнительной нагрузки на граждан мы предлагаем производить оплату услуг ЖКХ поэтапно в течение шести месяцев».

      А социальной напряженности в городке, где далеко не у всех полковничьи или тем более генеральские погоны и такие же оклады, избежать не получилось даже военной хитростью. На встречу с журналистами самые боевые жители всё же прорвались мимо появившихся повсеместно патрулей. И рассказали: за сомнительные коммунально-бытовые услуги с них уже много лет берут втридорога. За эту правду они даже в суде не раз воевали.

      Владимир Слобаденюк      , подполковник запаса, участник боевых действий: «Плату повысили с 1 января 2014 года, хотя согласно постановлению Правительства РФ №400, этого делать не имели права. Жители поселка Каменка в этот период платили больше в среднем на тысячу рублей».

      Вообще, военные в подобных ситуациях — одни из самых незащищенных людей. Даром, что вооруженные силы. Жаловаться, тем более публично, ниже достоинства тех, кто носит погоны.

      Ну а деморализованных, у которых этот корпоративный дух пал под бомбежкой 30-тысячных квитанций, уже предупредило руководство. За разговорчики в строю и тем паче вне его уволят или лишат перед Новым годом премии.

      Она, к слову, у многих может целиком уйти на погашение нарисовавшихся долгов. Тем временем пенсионерам и осевшим волею судьбы в Каменке гражданским отступать и вовсе некуда: либо рассрочка, либо штрафбат, то есть пени и еще больший рост долга.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru