В США полицейский при задержании случайно ударил током напарника: видео

Полицейский по ошибке применил электрошокер к своему напарнику при задержании преступника.

Полицейский в американском штате Огайо случайно ударил своего напарника током при задержании преступника. Видео инцидента было опубликовано на странице PoliceActivity, которая освещает работу американской полиции.



Как уточнили источники канала, двое полицейских выехали на вызов. Мужчину, подозреваемого в домашнем насилии,они обнаружили в автомобиле. 22-летний мужчина отказался предъявлять документы и выходить из машины, тогда полицейские вытащили его силой. Он оказал сопротивление, и одному из полицейских пришлось применить электрошокер, но случайно он ударил током и преступника, и своего напарника. Оба упали на землю; на видео слышно, как атаковавший извиняется перед коллегой.



Сообщается, что напарник получил травму головы. Его отправили в больницу, но ранение оказалось несерьезным.

