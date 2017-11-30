Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Чудеса бывают: в петербургском кафе пенсионеров решили кормить бесплатно. Санкт-Петербург, благотворительность, пенсионеры, рестораны и кафе. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧудеса бывают: в петербургском кафе пенсионеров решили кормить бесплатно

    Чудеса бывают: в петербургском кафе пенсионеров решили кормить бесплатно

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    Чудеса бывают: в петербургском кафе пенсионеров решили кормить бесплатно

    Чудеса бывают: в петербургском кафе пенсионеров решили кормить бесплатно

    Чудеса бывают: в петербургском кафе пенсионеров решили кормить бесплатно

      Уже неделю владельцы кафе с 16-й линии Васильевского острова подтверждают статус общепита с человеческим лицом. Начав однажды угощать обедами пожилых людей, они показали пример остальным. Теперь таких благотворительных кафе уже три.

      С полудня ветераны и пенсионеры в небольшом кафе на Васильевском острове — главная целевая аудитория. Комплексный обед в максимальной комплектации они получают абсолютно бесплатно.

      Спецпредложение владельцы заведения сформировали спонтанно, по велению души. Опубликовав пояснительный пост в соцсетях, мгновенно прославились. Но что эти 300 тысяч просмотров и лайков по сравнению с искренней благодарностью.

      Александра Синяк, хозяйка кафе: «Они приходили и спрашивали, какой пакет документов нужно собрать. Я говорю, что никакой. Они приносили все квитанции: о квартплате, пенсии. И сообщали, сколько оставалось. Они готовы пойти в собес и собрать все бумажки, чтобы поесть».

      Людмила Николаевна честно призналась, что первый раз принесла пенсионное. Боялась, если что, не расплатиться. Теперь «по ресторанам» можно ходить ежедневно.

      Пенсия в районе восьми тысяч к дольче вите не располагает. К своим 60–70 с хвостиком жить для себя они так и не привыкли.

      Нина Ветчиновская, посетительница кафе: «Мы живем от пенсии до пенсии. И если у кого-то из наших родственников день рождения, их нужно поздравить. И мы вылетаем из колеи».

      Очевидно, убыточная с материальной точки зрения акция невероятным образом стала традицией. За тарелочкой с подарочным гороховым супом экономист на пенсии удивляется происходящему.

      Любовь Волкова, посетительница кафе: «Я просто помню, что в 90-е годы подобные вещи были, но тогда было налоговое послабление, а потом это все как-то ушло, уплыло».

      Но как по волшебству проработавшая здесь 11 лет поваром узбечка Зульхумор, не требуя доплаты, стала готовить в два раза больше и вкуснее. Не менее волшебным образом на третий день поставщики продуктов вдруг подогнали к кафе грузовик с бесплатным провиантом.

      Корреспондент НТВ Юлия Олещенко       узнала, что такое общепит с человеческим лицом.

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