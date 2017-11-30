Чудеса бывают: в петербургском кафе пенсионеров решили кормить бесплатно

Уже неделю владельцы кафе с
16-й линии Васильевского острова подтверждают статус общепита с человеческим лицом. Начав однажды угощать обедами пожилых людей, они показали пример остальным. Теперь таких благотворительных кафе уже три.
С полудня ветераны и пенсионеры в небольшом кафе на Васильевском острове — главная целевая аудитория. Комплексный обед в максимальной комплектации они получают абсолютно бесплатно.
Спецпредложение владельцы заведения сформировали спонтанно, по велению души. Опубликовав пояснительный пост в соцсетях, мгновенно прославились. Но что эти 300 тысяч просмотров и лайков по сравнению с искренней благодарностью.
Александра Синяк, хозяйка кафе: «Они приходили и спрашивали, какой пакет документов нужно собрать. Я говорю, что никакой. Они приносили все квитанции: о квартплате, пенсии. И сообщали, сколько оставалось. Они готовы пойти в собес и собрать все бумажки, чтобы поесть».
Людмила Николаевна честно призналась, что первый раз принесла пенсионное. Боялась, если что, не расплатиться. Теперь «по ресторанам» можно ходить ежедневно.
Пенсия в районе восьми тысяч к дольче вите не располагает. К своим 60–70 с хвостиком жить для себя они так и не привыкли.
Нина Ветчиновская, посетительница кафе: «Мы живем от пенсии до пенсии. И если у кого-то из наших родственников день рождения, их нужно поздравить. И мы вылетаем из колеи».
Очевидно, убыточная с материальной точки зрения акция невероятным образом стала традицией. За тарелочкой с подарочным гороховым супом экономист на пенсии удивляется происходящему.
Любовь Волкова, посетительница кафе: «Я просто помню, что в 90-е годы подобные вещи были, но тогда было налоговое послабление, а потом это все как-то ушло, уплыло».
Но как по волшебству проработавшая здесь 11 лет поваром узбечка Зульхумор, не требуя доплаты, стала готовить в два раза больше и вкуснее. Не менее волшебным образом на третий день поставщики продуктов вдруг подогнали к кафе грузовик с бесплатным провиантом.
Корреспондент НТВ Юлия Олещенко узнала, что такое общепит с человеческим лицом.
Спецпредложение владельцы заведения сформировали спонтанно, по велению души. Опубликовав пояснительный пост в соцсетях, мгновенно прославились. Но что эти 300 тысяч просмотров и лайков по сравнению с искренней благодарностью.
Александра Синяк, хозяйка кафе: «Они приходили и спрашивали, какой пакет документов нужно собрать. Я говорю, что никакой. Они приносили все квитанции: о квартплате, пенсии. И сообщали, сколько оставалось. Они готовы пойти в собес и собрать все бумажки, чтобы поесть».
Людмила Николаевна честно призналась, что первый раз принесла пенсионное. Боялась, если что, не расплатиться. Теперь «по ресторанам» можно ходить ежедневно.
Пенсия в районе восьми тысяч к дольче вите не располагает. К своим 60–70 с хвостиком жить для себя они так и не привыкли.
Нина Ветчиновская, посетительница кафе: «Мы живем от пенсии до пенсии. И если у кого-то из наших родственников день рождения, их нужно поздравить. И мы вылетаем из колеи».
Очевидно, убыточная с материальной точки зрения акция невероятным образом стала традицией. За тарелочкой с подарочным гороховым супом экономист на пенсии удивляется происходящему.
Любовь Волкова, посетительница кафе: «Я просто помню, что в 90-е годы подобные вещи были, но тогда было налоговое послабление, а потом это все как-то ушло, уплыло».
Но как по волшебству проработавшая здесь 11 лет поваром узбечка Зульхумор, не требуя доплаты, стала готовить в два раза больше и вкуснее. Не менее волшебным образом на третий день поставщики продуктов вдруг подогнали к кафе грузовик с бесплатным провиантом.
Корреспондент НТВ Юлия Олещенко узнала, что такое общепит с человеческим лицом.
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