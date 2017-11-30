День жестянщика в Петербурге: сотни аварий и жесткие пробки

Первый серьезный снегопад в Петербурге привел к массовым авариям и максимальным утренним пробкам. По данным интернет-сервисов , загруженность городских дорог составила 8 баллов.

Сложнее всего было проехать по Заневскому, Приморскому и Индустриальному проспектам. Многокилометровые заторы образовались на внешнем кольце КАДа. По данным дорожной полиции, утром поступило почти 200 заявок о ДТП.



В социальных сетях информация об авариях обновлялась практически каждые 20 минут. Пользователи выкладывали всё новые и новые фотографии. Бороться с последствиями снегопада на улицы вывели тысячу дворников. У них на вооружении было 700 единиц техники.



Сейчас город постепенно приходит в себя, наблюдается небольшое затишье перед вечерним часом пик. Сильный снегопад с дождем, по прогнозу синоптиков, в Петербурге ожидается и завтра.