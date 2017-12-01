Школа зомби: как тренинги личностного роста превращаются в тоталитарные секты

Хочешь стать лидером? Разбогатеть и прославиться? Тогда будь готов заплатить тренерам личностного роста за унижение и побои. На обещания так называемых коучей покупаются не только предприниматели, чиновники и менеджеры, но даже знаменитости.
От смешного до страшного — один шаг. Тренинги личностного роста, констатируют эксперты, превращаются в аналог тоталитарных сект. Технологии обработки клиентов весьма похожи на те, что используют псевдорелигиозные деятели. Результат тоже одинаковый — душевное опустошение и готовность отдать наставнику все свое имущество.
И еще повезет, если слушатель отделается лечением у психиатра. Некоторые из «лидеров» накладывают на себя руки. При этом доказать, что во всем виноваты курсы, практически невозможно. Этой лазейкой и пользуются всевозможные доморощенные гуру.
Тренинги личностного роста, курсы креативности, группы развития лидеров. За всеми этими названиями, по мнению экспертов, скрывается одно — деструктивные культы. И с каждым днем их становится все больше. В России их число, по некоторым оценкам, уже перевалило за тысячу. Предназначены такие тренинги, говорят специалисты, в первую очередь для людей успешных и обеспеченных, имеющих приличную работу, а значит, и деньги. Как говорят эксперты, тренеры экономически не заинтересованы в эффективном развитии клиента. Важнее, чтобы участники как можно дольше платили за свою иллюзию личностного роста.
Эксперты советуют запомнить несколько важных моментов, которые оградят от попадания в деструктивный культ. Во-первых, избегайте тренингов с сомнительной рекламой. Например, когда организаторы сулят золотые горы — научить за три дня как заработать миллион. Во-вторых, требование привести с собой других людей — тоже признак заинтересованности не в вашем результате. И в-третьих, на правильных тренингах с профессиональным психологом никогда не будет давления. Любые формы унижения, принуждения, оскорбления категорически недопустимы. Тренинг не может дать никаких гарантий, что жизнь станет лучше. Специалист лишь предоставляет человеку достаточное количество информации и инструментов, чтобы ее изменить. Но делать это придется самостоятельно.
Подробнее о деструктивных тренингах — в программе «ЧП. Расследование».
И еще повезет, если слушатель отделается лечением у психиатра. Некоторые из «лидеров» накладывают на себя руки. При этом доказать, что во всем виноваты курсы, практически невозможно. Этой лазейкой и пользуются всевозможные доморощенные гуру.
Тренинги личностного роста, курсы креативности, группы развития лидеров. За всеми этими названиями, по мнению экспертов, скрывается одно — деструктивные культы. И с каждым днем их становится все больше. В России их число, по некоторым оценкам, уже перевалило за тысячу. Предназначены такие тренинги, говорят специалисты, в первую очередь для людей успешных и обеспеченных, имеющих приличную работу, а значит, и деньги. Как говорят эксперты, тренеры экономически не заинтересованы в эффективном развитии клиента. Важнее, чтобы участники как можно дольше платили за свою иллюзию личностного роста.
Эксперты советуют запомнить несколько важных моментов, которые оградят от попадания в деструктивный культ. Во-первых, избегайте тренингов с сомнительной рекламой. Например, когда организаторы сулят золотые горы — научить за три дня как заработать миллион. Во-вторых, требование привести с собой других людей — тоже признак заинтересованности не в вашем результате. И в-третьих, на правильных тренингах с профессиональным психологом никогда не будет давления. Любые формы унижения, принуждения, оскорбления категорически недопустимы. Тренинг не может дать никаких гарантий, что жизнь станет лучше. Специалист лишь предоставляет человеку достаточное количество информации и инструментов, чтобы ее изменить. Но делать это придется самостоятельно.
Подробнее о деструктивных тренингах — в программе «ЧП. Расследование».
Комментарии