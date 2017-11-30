Украина лишилась 15 млрд долларов из-за потери российского рынка

Украина лишилась 15 миллиардов долларов
из-за потери традиционных рынков сбыта своей продукции, главным из которых был российский.
Такие цифры озвучил первый вице-премьер и глава Минэкономики Степан Кубив, выступая на конференции Fitch Ratings.
Он отметил, что из-за запрета транзита украинских товаров через территорию России Раде пришлось принять 140 законодательных актов, что стало для страны большим вызовом. Кроме того, 20% экономики было потеряно после отделения Крыма и начала конфликта на востоке страны.
Кубив также отметил, что в течение 27 лет на Украине продолжалась деиндустриализация, был утрачен научный потенциал, наблюдался отток профессиональных кадров, устаревало производственное оборудование. В итоге общие убытки составили «около 15 миллиардов долларов», цитирует вице-премьера РИА Новости
Напомним, в 2016 году между Украиной и Россией перестала действовать зона свободной торговли. Страны ввели эмбарго на ввоз ряда продовольственных товаров друг друга.
Он отметил, что из-за запрета транзита украинских товаров через территорию России Раде пришлось принять 140 законодательных актов, что стало для страны большим вызовом. Кроме того, 20% экономики было потеряно после отделения Крыма и начала конфликта на востоке страны.
Кубив также отметил, что в течение 27 лет на Украине продолжалась деиндустриализация, был утрачен научный потенциал, наблюдался отток профессиональных кадров, устаревало производственное оборудование. В итоге общие убытки составили «около 15 миллиардов долларов», цитирует вице-премьера РИА Новости
Напомним, в 2016 году между Украиной и Россией перестала действовать зона свободной торговли. Страны ввели эмбарго на ввоз ряда продовольственных товаров друг друга.
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