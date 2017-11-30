Медведев чувствует себя счастливым на посту премьер-министра

Структуру действующего правительства РФ нельзя назвать идеальной, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью журналистам пяти российских телеканалов.

Отвечая на просьбу ведущей НТВ Ирады Зейналовой подвести предварительные итоги пятилетней работы правительства под его руководством, Медведев напомнил, что структура правительства в последние годы менялась: создавались министерства, потом упразднялись, когда задачи были выполнены, а некоторые министерства просто были расформированы, как Минрегиона.



По его словам, в работе кабмина важным является не вопрос о том, какие будут министерства и сколько будет вице-премьеров, а как правильно распределить нагрузку.



Дмитрий Медведев, глава правительства РФ: «Наверное, нам чего-то не удалось сделать, наверное, еще есть чем заниматься с точки зрения структуры правительства, оптимизации технологических процессов».



Также в ходе общения с журналистами Медведев сказал, что считает себя счастливым человеком, поскольку занимается работой, которая ему нравится. При этом в текущем политическом сезоне он не видит себя кандидатом в президенты.



Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Дмитрий Медведев занимал высший пост в стране в 2008–2012 годах.

