Москвич продал 15 квадратных сантиметров квартиры, чтобы выселить собственную мать

Сегодня стало известно о нерядовом конфликте в нерядовой семье. Мать, которая вырастила и воспитала 12 детей, может оказаться на улице. И — самое главное — выгоняет ее старший сын, которому уже за 50. Он, заявляет женщина, продал часть квартиры, а это — 15 квадратных сантиметров. Теперь старые хозяева живут как могут, а новые их выживают.

Когда видишь сколько медалей у этой скромной женщины, невольно думаешь: военная. Но Александра Семёнова человек от армии далекий. Впрочем, вся ее жизнь и была самой настоящей службой своим детям, которых у нее 12. И вот, казалось бы, сейчас, когда самому младшему — 35, можно наконец-то пожить для себя. Но сердце матери-героини снова болит — впервые за себя. Говорит, что сын пытается выжить ее из двухкомнатной квартиры, в которую когда-то сам и предложил переехать.



Александра Семёнова: «Сын сразу нас обманул. Нас было трое, а он поделил квартиру: себе две части одному, и нам на двоих одну. Я говорю: а почему так несправедливо, у нас было по одинаковой части. А он говорит: у вас куча детей, вот помрете, придут, все начнут делить, а мне ничего не достанется».



Она старалась, чтобы никто не был обделен жилплощадью. А потому, когда у старшего сына начались проблемы с деньгами, решила разменять трехкомнатную квартиру. Не прошло и двух недель после оформления сделки, как на пороге появились новые хозяева. Сын по договору дарения переписал на неизвестных людей 1/150 доли. Это 15 квадратных сантиметров: звучит абсурдно, но вполне законно. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.