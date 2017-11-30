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    Москвич продал 15 квадратных сантиметров квартиры, чтобы выселить собственную мать. дети и подростки, жилье, многодетные, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосквич продал 15 квадратных сантиметров квартиры, чтобы выселить собственную мать

    Москвич продал 15 квадратных сантиметров квартиры, чтобы выселить собственную мать

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    Москвич продал 15 квадратных сантиметров квартиры, чтобы выселить собственную мать

    Москвич продал 15 квадратных сантиметров квартиры, чтобы выселить собственную мать

    Москвич продал 15 квадратных сантиметров квартиры, чтобы выселить собственную мать

      Сегодня стало известно о нерядовом конфликте в нерядовой семье. Мать, которая вырастила и воспитала 12 детей, может оказаться на улице. И — самое главное — выгоняет ее старший сын, которому уже за 50. Он, заявляет женщина, продал часть квартиры, а это — 15 квадратных сантиметров. Теперь старые хозяева живут как могут, а новые их выживают.

      Когда видишь сколько медалей у этой скромной женщины, невольно думаешь: военная. Но Александра Семёнова человек от армии далекий. Впрочем, вся ее жизнь и была самой настоящей службой своим детям, которых у нее 12. И вот, казалось бы, сейчас, когда самому младшему — 35, можно наконец-то пожить для себя. Но сердце матери-героини снова болит — впервые за себя. Говорит, что сын пытается выжить ее из двухкомнатной квартиры, в которую когда-то сам и предложил переехать.

      Александра Семёнова: «Сын сразу нас обманул. Нас было трое, а он поделил квартиру: себе две части одному, и нам на двоих одну. Я говорю: а почему так несправедливо, у нас было по одинаковой части. А он говорит: у вас куча детей, вот помрете, придут, все начнут делить, а мне ничего не достанется».

      Она старалась, чтобы никто не был обделен жилплощадью. А потому, когда у старшего сына начались проблемы с деньгами, решила разменять трехкомнатную квартиру. Не прошло и двух недель после оформления сделки, как на пороге появились новые хозяева. Сын по договору дарения переписал на неизвестных людей 1/150 доли. Это 15 квадратных сантиметров: звучит абсурдно, но вполне законно. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.

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