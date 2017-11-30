Директор клиники в Калуге передавала данные пациентов сектантам

Прокуратура проверяет медицинский центр в Калуге, директор которого передавала данные о сотрудниках и пациентах сектантам.

562 врачи

Калуга

медицина

секты

экстремизм

Сегодня у клиентов семейного медицинского центра в Калуге появилось желание поскорее забрать свои медкарточки. В учреждение нагрянули прокуроры и выяснили, что сотрудники клиники делились личными данными больных с некой фирмой, которая якобы проводит бизнес-тренинги.



По данным силовиков, у директора клиники Ларисы Анфаловой был даже заключен договор с этой фирмой, и на самом деле фирма занимается пропагандой дианетики -

псевдонауки, придуманной основателем саентологии Роном Хаббардом. Одно из базовых положений дианетики — тотальное доверие к учителю: никаких тайн между последователем псевдонауки и «проповедником» быть не может. Таким образом саентологи обычно получают персональные данные адептов, их родственников и даже коллег. Методы дианетики в российской медицине запрещены.



В настоящее время в клинике проходят проверки. Сама Анфалова экстренно взяла больничный. Силовики не сомневаются: она собирала данные обо всех клиентах и подчиненных, информацию передавала руководителям этой фирмы. Сама Анфалова регулярно посещала их тренинги и, как полагают оперативники, принуждала делать то же самое весь персонал медцентра, называя это чуть ли не повышением квалификации.



По данным силовиков, за последние несколько месяцев из клиники уволились десятки специалистов. То, чем занималась Анфалова, нарушает и врачебную тайну, и закон о персональных данных. Сотрудники прокуратуры также отправят на экспертизу найденную в кабинете директора медцентра литературу. Некоторые книги Хаббарда в нашей стране признаны экстремистскими, а организации «Саентологическая церковь Москвы» и «Церковь саентологов Санкт-Петербурга» — ликвидированы по решению судов.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Клюкина.