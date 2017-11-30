В космос отправят шайбу и копию Кубка Гагарина

Свой 10-й сезон Континентальная хоккейная лига отметит с космическим размахом. Сегодня об этом говорили в «Звёздном городке».

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Благодаря сотрудничеству с государственной корпорацией «Роскосмос» у КХЛ появилась возможность отправить символы Лиги на орбиту.



Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ: «Наше сотрудничество с „Роскосмосом“ вышло на совершенно новый уровень. В рамках этого сотрудничества у нас запланировано много акций. Мы очень рады, что есть возможность отправить в космос с вашей миссией точную копию, уменьшенную, мы понимаем, что каждый грамм на счету, нашего главного трофея — Кубка Гагарина — и специальной эксклюзивной шайбы, которая будет использована один раз, когда вернется из космоса».



На орбиту символика будет доставлена 17 декабря. На Землю и трофей, и шайба вернутся через 72 дня. Именно эта шайба будет вброшена перед первым матчем финальной серии сезона весной 2018 года, дав старт борьбе за Кубок Гагарина.



Необычную и почетную миссию возьмет на себя новый экипаж МКС, состав которой сегодня представили.