Медведев назвал Трампа доброжелательным и адекватным

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что человеческое отношение к России в США отличается от политики, которую сегодня проводит американский истеблишмент, причем от этого страдает сам президент Дональд Трамп.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом на недавнем саммите в Маниле. Медведев отметил, что Трамп показался ему доброжелательным и адекватным политиком.



Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Понимаете, я общался-то, естественно, недолго, так как это происходит на подобных саммитах. Если говорить о внешнем впечатлении, то он — доброжелательный, желающий установления полноценных контактов, абсолютно все адекватно воспринимающий политический деятель».



Проблема, подчеркнул Медведев, не в личных отношениях, а в создаваемой вокруг отношений РФ и США атмосфере. Премьер назвал ее «отвратительной».



Дмитрий Медведев: «Проблема ведь заключается не в наших личных отношениях, хотя это, конечно, важно, но это все-таки подчиненная история по отношению к тем решениям, которые мы принимаем, по отношению к той атмосфере, которая создается. А вот она в отношениях между нашими странами, между США и Россией, — она очень плохая, я бы сказал, она отвратительная».



Некоторые политики в США давят на Трампа в своих интересах, и это беспрецедентно, отметил Медведев.



Дмитрий Медведев: «Ко мне приезжают представители крупного бизнеса американского… Они говорят: хотим работать на российском рынке, хотим работать вместе с вами. Бизнес хочет. Если говорить о человеческой позиции, то я уверен, она тоже сильно отличается от политики, которую сегодня проводит вашингтонский истеблишмент, и от которой, кстати, в значительной степени страдает и президент Трамп».



Медведев считает, что шанс на улучшение отношений России и США при президенте Дональде Трампе не упущен. «Он всегда существует», — подчеркнул премьер.

