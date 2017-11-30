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    Медведев отметил необходимость перехода на электронные формы отчетности в здравоохранении

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    • Фото: Астафьев Александр / ТАСС
    Медведев отметил необходимость перехода на электронные формы отчетности в здравоохранении

    Медведев отметил необходимость перехода на электронные формы отчетности в здравоохранении

    Медведев отметил необходимость перехода на электронные формы отчетности в здравоохранении
  • Фото: Астафьев Александр / ТАСС

    • Отчетность в сфере здравоохранения и образования должна быть разумной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Отвечая на вопрос ведущей программы «Итоги недели» Ирады Зейналовой, посетовавшей на зарегулированность социальной сферы, глава правительства подчеркнул, что от отчетности в сфере здравоохранения полностью отказаться нельзя. Однако она должна быть разумной — «„не запредельной“.

    Дмитрий Медведев, глава Правительства РФ: если вообще ничего писать не будет, не фиксировать, не записывать может быть оборотная сторона, другая крайность, когда невозможно отследить как человека лечили, как человека учили, что происходило в школе. Но, конечно, эта отчетность должна быть разумной, а не запредельной».

    Также премьер-министр считает, что необходимо внедрять современные формы контроля в сфере здравоохранения. «Электронные формы — ничего в этом сверхъестественного нет», — подчеркнул он.

    Прямая трансляция интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам продолжается на НТВ.Ru.

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