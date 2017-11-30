Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
Онлайн на сайте
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам
    •  

    Программа НТВ «Поедем, поедим!» стала обладателем премии «СМИротворец-2017»

    комментировать
    Программа НТВ «Поедем, поедим!» стала обладателем премии <nobr>«СМИротворец-2017»</nobr>

    Программа НТВ «Поедем, поедим!» стала обладателем премии «СМИротворец-2017»

    Программа НТВ «Поедем, поедим!» стала обладателем премии <nobr>«СМИротворец-2017»</nobr>

    В Москве подвели итоги IX Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017», в котором различные СМИ России боролись за звание лучших в освещении межнациональных и этноконфессиональных отношений.

    В номинации «Телевидение» заслуженную победу одержала программа НТВ «Поедем, поедим!». В рамках увлекательной и аппетитной экспедиции харизматичный британец Джон Уоррен отправляется в путешествие по регионам России и различным точкам мира, откуда привозит не только яркие гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты. Влюбленный в Россию подданный Великобритании объехал сотни городов от Калининграда до Владивостока и предоставил возможность всем телезрителям познакомиться с различными народностями многонациональной страны, их культурой, обычаями и традиционной кухней. Примечательно, что программа «Поедем, поедим!» становится лауреатом творческих состязаний второй год подряд.

    Джон Уоррен, ведущий программы «Поедем, поедим!»: «В категории „Телевидение“» мы — лучшие! Опять! Очень горжусь своей командой «Поедем, поедим!»- поделился эмоциями ведущий программы Джон Уоррен.

    Всероссийский конкурс «СМИротворец» проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики. Его целью является поощрение профессиональной деятельности сотрудников СМИ, освещающих жизнь, культуру и традиции народов многонациональной Российской Федерации, а также вопросы их взаимодействия и этнокультурного развития в целом.

    Напомним, недавно программа «Поедем, поедим!» и ее бессменный ведущий Джон Уоррен отметили пятилетний юбилей в эфире федерального телеканала НТВ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru