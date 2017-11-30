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    В Крыму установят систему предупреждения о ракетном нападении «Воронеж»

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    • Фото: Савицкий Вадим / ТАСС
    В Крыму установят систему предупреждения о ракетном нападении «Воронеж»

    В Крыму установят систему предупреждения о ракетном нападении «Воронеж»

    В Крыму установят систему предупреждения о ракетном нападении «Воронеж»
  • Фото: Савицкий Вадим / ТАСС

    • Для российских военных в Крыму будет создана новая радиолокационная станция «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении.

    На полуострове Крым разместят новую РЛС «Воронеж» метрового диапазона. Строительство должно начаться в 2019–2020 годах, сообщил «Интерфаксу» глава Совета директоров оборонного холдинга РТИ, генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

    «Воронеж» — российская надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. РЛС способна обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.

    Ранее источник в российской армии сообщал, что восстанавливать старую РЛС «Днепр» под Севастополем пока не планируется. Информация об установке более современной станции типа «Воронеж» взамен украинской появилась еще летом.

    РЛС «Днепр» в Севастополе после развала СССР отошла Украине, некоторое время арендовалась Россией, но из-за позиции Киева договор был разорван. Затем «Днепр» не эксплуатировался более 10 лет и окончательно пришел в негодность.

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