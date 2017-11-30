В России зафиксирован рост числа умерших от СПИДа

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом прогнозирует увеличение числа
ВИЧ-инфицированных к концу года на 100 тысяч человек.
Число новых зафиксированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России к концу 2017 года составит не менее 100 тысяч человек. Об этом в четверг заявил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом: «К сожалению, в России растет количество инфицированных. У нас в прошлом году 103 тысячи новых случаев было зарегистрировано. К ноябрю уже у нас было зарегистрировано еще 75 тысяч. То есть к концу года будет не меньше 100 тысяч».
По данным Центра, количество выявленных случаев ВИЧ растет с каждым годом: так, в 2015 году было зафиксировано 98 тысяч заражений, передает «Интерфакс». Растет также количество людей, умерших в связи с ВИЧ-положительным статусом.
Вадим Покровский: «У нас растет количество смертей. В прошлом году 18,5 тысяч человек, по данным Росстата, умерли именно от СПИДа. На самом деле, людей с ВИЧ умерло более 30 тысяч, но отчего умерли остальные 15 тысяч — вопрос, который требует изучения».
Покровский уточнил, что в в 2015 году было зафиксировано 15,5 тысяч случаев смерти от СПИДа, в 2014 году их было 12,5 тысяч.
Покровский подытожил, что рост заболеваемости не снижается, однако отметил парадокс, что увеличение числа ВИЧ-инфицированных — отчасти хороший показатель, так как все больше людей благодаря терапии могут жить с этим заболеванием.
Вадим Покровский: «Число ВИЧ-инфицированных в мире растет, но растет оно потому, что появилось лечение, которое предупреждает гибель людей. Умирать стали меньше от ВИЧ-инфекции, меньше заражаются и живут дольше».
Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом: «К сожалению, в России растет количество инфицированных. У нас в прошлом году 103 тысячи новых случаев было зарегистрировано. К ноябрю уже у нас было зарегистрировано еще 75 тысяч. То есть к концу года будет не меньше 100 тысяч».
По данным Центра, количество выявленных случаев ВИЧ растет с каждым годом: так, в 2015 году было зафиксировано 98 тысяч заражений, передает «Интерфакс». Растет также количество людей, умерших в связи с ВИЧ-положительным статусом.
Вадим Покровский: «У нас растет количество смертей. В прошлом году 18,5 тысяч человек, по данным Росстата, умерли именно от СПИДа. На самом деле, людей с ВИЧ умерло более 30 тысяч, но отчего умерли остальные 15 тысяч — вопрос, который требует изучения».
Покровский уточнил, что в в 2015 году было зафиксировано 15,5 тысяч случаев смерти от СПИДа, в 2014 году их было 12,5 тысяч.
Покровский подытожил, что рост заболеваемости не снижается, однако отметил парадокс, что увеличение числа ВИЧ-инфицированных — отчасти хороший показатель, так как все больше людей благодаря терапии могут жить с этим заболеванием.
Вадим Покровский: «Число ВИЧ-инфицированных в мире растет, но растет оно потому, что появилось лечение, которое предупреждает гибель людей. Умирать стали меньше от ВИЧ-инфекции, меньше заражаются и живут дольше».
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