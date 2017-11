Rolling Stone объявил лучшие песни года

По версии издания , самую лучшую песню под названием Sign of the Times в 2017 году спел звезда группы One Direction, актер и певец Гарри Стайлз. Вторую строчку заняла певица Лорд с треком Homemade Dynamite. В пятерку лучших также вошли рэпер Кендрик Ламар и его Humble, хип-хоп-певица Карди Би с песней Bodak Yellow и группа U2 с хитом Lights of Home.В первой десятке — группа Migos и Лил Узи Верт с песней Bad and Boujee, Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер с композицией Despacito. А также группа Portugal, The Man с песней Feel It Still, дуэт Ланы Дель Рей и The Weeknd с песней Lust for Life и рэпер Future с песней Mask Off.