В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую елку США

Главную рождественскую елку США установили и зажгли наМанхэттене у здания Рокфеллер-центра .

Церемония прошла уже в 85-й раз. За ней наблюдали тысячи гостей и туристов. Норвежскую ель высотой в 23 метра украшают 50 тысяч светодиодных лампочек и звезда размером 2,9 метра и весом 250 килограммов, созданная из 25 тысяч кристаллов Swarovski. Ель будет сиять огнями до 7 января следующего года.



Добавим, что в этом году церемония не обошлась без скандала. Дело в том, что одним из ее участников, как обычно, должен был стать известный ведущий шоу TODAY телекомпании NBC Мэтт Лауэр. Однако в среду стало известно, что его уволили из-за неподобающего поведения в отношении женщин. Лауэр работал на NBC 20 лет.