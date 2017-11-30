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    В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую елку США. Новый год, Нью-Йорк, Рождество, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нью-Йорке зажгли главную рождественскую елку США

    В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую елку США

    1 комментарий
    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> зажгли главную рождественскую елку США

    В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую елку США

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> зажгли главную рождественскую елку США

      Главную рождественскую елку США установили и зажгли наМанхэттене у здания Рокфеллер-центра.

      Церемония прошла уже в 85-й раз. За ней наблюдали тысячи гостей и туристов. Норвежскую ель высотой в 23 метра украшают 50 тысяч светодиодных лампочек и звезда размером 2,9 метра и весом 250 килограммов, созданная из 25 тысяч кристаллов Swarovski. Ель будет сиять огнями до 7 января следующего года.

      Добавим, что в этом году церемония не обошлась без скандала. Дело в том, что одним из ее участников, как обычно, должен был стать известный ведущий шоу TODAY телекомпании NBC Мэтт Лауэр. Однако в среду стало известно, что его уволили из-за неподобающего поведения в отношении женщин. Лауэр работал на NBC 20 лет.

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