На Красной площади открылся главный каток страны

В Москве на Красной площади открылись каток и Рождественская ярмарка.

В этом году каток украсили огромными воздушными шарами и дирижаблями. На торжественной церемонии олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка представила эпизод из своего нового мюзикла «Руслан и Людмила».



Татьяна Навка: «Мне очень приятно, что выпала возможность показать хотя бы маленький фрагмент, мы показали всего семь минут шоу, а само шоу идет почти два часа. Шоу масштабное, мы долго его готовили и до премьеры осталось всего три недели».



Главный каток страны уже сегодня открыт для всех желающих. Работать он будет до 28 февраля. В будни, до обеда — вход бесплатный.