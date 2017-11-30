В Ростове-на-Дону погорельцам запретили восстанавливать свои дома

В конце августа крупный пожар охватил сразу несколько кварталов города. Сгорело более 150 домов. Затем специальная комиссия провела проверку и вынесла решение, что сотни построек непригодны для восстановления. Их решили снести, а строить новые дома запретили. Землю собственников власти обещают выкупить, не называя цену и сроки.
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Район, где бушевал пожар, находится в двух шагах от центра города. Здесь самая дорогая земля в Ростове. Но расположен на элитной вроде бы территории далеко не элитный частный сектор.
Решение запретить погорельцам вновь построиться на своей земле, чиновники комментировать отказываются. Мэрия Ростова после недели настойчивых запросов журналистов НТВ ограничилась письменным разъяснением. Оказывается, на этом месте давно планировали создание «значимого для города общественного пространства», а реконструкция домов «не предусмотрена градостроительным регламентом.»
Семье Соповых тоже запретили восстанавливать дом. Взамен власти обещают субсидию на покупку жилья. По подсчетам погорельцев, обещанных денег не хватит на полноценную квартиру. Говорят, что их фактически вынуждают переселиться из центра на далекую окраину.
Надежда Сопова: «Надо влезть в ипотеку, плюс еще что-то туда надо поставить, в эту квартиру. Зачем я буду это делать, когда я могу восстановить свой дом? Это будет гораздо дешевле!»
Версия поджога этого района остается главной. Продолжается следствие. Между тем есть информация, что судьба земли уже решена. Здесь будет разбит парк и построена лестница к набережной. Для жильцов элитных домов по соседству — довольно удачное стечение обстоятельств.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.
Решение запретить погорельцам вновь построиться на своей земле, чиновники комментировать отказываются. Мэрия Ростова после недели настойчивых запросов журналистов НТВ ограничилась письменным разъяснением. Оказывается, на этом месте давно планировали создание «значимого для города общественного пространства», а реконструкция домов «не предусмотрена градостроительным регламентом.»
Семье Соповых тоже запретили восстанавливать дом. Взамен власти обещают субсидию на покупку жилья. По подсчетам погорельцев, обещанных денег не хватит на полноценную квартиру. Говорят, что их фактически вынуждают переселиться из центра на далекую окраину.
Надежда Сопова: «Надо влезть в ипотеку, плюс еще что-то туда надо поставить, в эту квартиру. Зачем я буду это делать, когда я могу восстановить свой дом? Это будет гораздо дешевле!»
Версия поджога этого района остается главной. Продолжается следствие. Между тем есть информация, что судьба земли уже решена. Здесь будет разбит парк и построена лестница к набережной. Для жильцов элитных домов по соседству — довольно удачное стечение обстоятельств.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.
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