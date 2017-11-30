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    Бывшие сотрудники «Роснефти» задержаны за кражу 300 млн рублей. Роснефть, деловые новости, нефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБывшие сотрудники «Роснефти» задержаны за кражу 300 млн рублей

    Бывшие сотрудники «Роснефти» задержаны за кражу 300 млн рублей

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    Бывшие сотрудники «Роснефти» задержаны за кражу 300 млн рублей

    Бывшие сотрудники «Роснефти» задержаны за кражу 300 млн рублей

      В МВД сообщили о задержании нескольких бывших сотрудников «Роснефти». Обыски по этому делу проводили в четырех регионах.

      Задержанные работали в центральном аппарате «Роснефти» и в ее дочерней компании, которая не называется. Полиция уточняет, что они изготовили поддельные документы, по которым получалось, что у дочерней компании «Роснефти» есть долг перед подставной компанией, которую контролировали фигуранты этого дела.

      В результате, они смогли похитить более 300 миллионов рублей. В МВД отмечают, что получили информацию от службы безопасности «Роснефти».

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