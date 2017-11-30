В Кемерове в самолет не пустили кривлявшегося и строившего рожи москвича

Пассажиру в Кемеровском международном аэропорту «Алексей Леонов» отказали в перелете в Москву
из-за неадекватного поведения: он строил гримасы и пугал других авиапутешественников.
Нарушитель порядка прилетел в Кемерово из Вьетнама и сразу привлек внимание полицейских. Мужчина был без багажа, в летней одежде (притом что в Кузбассе сейчас стоит морозная погода) и не спешил покидать аэропорт.
Стражи правопорядка выяснили, что странный пассажир был депортирован из Вьетнама, где жил последние два года, за нарушение визового режима. Россиянина посадили на ближайший рейс, который летел в Сибирь. «Оказавшись в Сибири без денег, не знал, как добраться домой», — рассказала РИА Новости представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина.
Транспортные полицейские связались с матерью путешественника, она оформила сыну билет до Москвы. Пассажира напоили чаем и расположили на ночлег в аэропорту. Однако после отдыха состояние мужчины ухудшилось: во время регистрации на рейс Кемерово — Москва он стал строить гримасы попутчикам, пугая их неадекватным поведением.
Командир воздушного судна отказал мужчине в перелете. А полицейские отвели москвича в дежурную часть и вызвали бригаду медиков.
Стражи правопорядка выяснили, что странный пассажир был депортирован из Вьетнама, где жил последние два года, за нарушение визового режима. Россиянина посадили на ближайший рейс, который летел в Сибирь. «Оказавшись в Сибири без денег, не знал, как добраться домой», — рассказала РИА Новости представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина.
Транспортные полицейские связались с матерью путешественника, она оформила сыну билет до Москвы. Пассажира напоили чаем и расположили на ночлег в аэропорту. Однако после отдыха состояние мужчины ухудшилось: во время регистрации на рейс Кемерово — Москва он стал строить гримасы попутчикам, пугая их неадекватным поведением.
Командир воздушного судна отказал мужчине в перелете. А полицейские отвели москвича в дежурную часть и вызвали бригаду медиков.
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