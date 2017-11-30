МИД РФ: у США до сих пор нет «внятной позиции» в отношении России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не выработала внятной позиции в отношении России.
Сергей Лавров: «Судя по всему, в Белом доме еще не выработали внятного подхода на российском направлении. Сам президент Дональд Трамп, как и в период избирательной кампании, продолжает заверять, что хотел бы добиться нормализации связей, наладить взаимодействие по актуальным международным темам. Он не раз говорил об этом президенту Владимиру Путину по телефону и при личном общении, в том числе на ноябрьском саммите АТЭС в Дананге».
Ситуацию с двусторонним взаимодействием России и США Лавров назвал «крайне непростой», пояснив, что сейчас вашингтонский истеблишмент находится во власти русофобских настроений, которые «спровоцировали определенные политические силы, не желающими смириться с итогами прошлогодних выборов президента США».
При этом глава МИД РФ отметил, что «пока трудно однозначно спрогнозировать последствия нынешнего сложного этапа». Россия, по его словам, не ждет положительных шагов со стороны Вашингтона, но и «не смотрит на США через аналогичную оптику». Однако в сложившихся же условиях Москва будет отвечать на недружественные шаги в соответствии с принципом взаимности, подчеркнул министр в интервью итальянской газете Libero.
Ситуацию с двусторонним взаимодействием России и США Лавров назвал «крайне непростой», пояснив, что сейчас вашингтонский истеблишмент находится во власти русофобских настроений, которые «спровоцировали определенные политические силы, не желающими смириться с итогами прошлогодних выборов президента США».
При этом глава МИД РФ отметил, что «пока трудно однозначно спрогнозировать последствия нынешнего сложного этапа». Россия, по его словам, не ждет положительных шагов со стороны Вашингтона, но и «не смотрит на США через аналогичную оптику». Однако в сложившихся же условиях Москва будет отвечать на недружественные шаги в соответствии с принципом взаимности, подчеркнул министр в интервью итальянской газете Libero.
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