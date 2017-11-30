В Хабаровском крае поймали тигрицу, подозреваемую в людоедстве

Генетическая экспертиза докажет, является ли людоедом отловленная под Хабаровском тигрица.
Специалисты Росприроднадзора отловили тигрицу в Бикинском районе Хабаровского края вблизи места в тайге, где хищники растерзали сборщика шишек. Тело погибшего мужчины было обнаружено 30 октября. Специалисты установили, что на безоружного человека напал молодой тигр 2–3 лет. Чтобы понять, причастна ли именно эта тигрица к смерти человека, будет проведена генетическая экспертиза.
Павел Фоменко, руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России: «Сейчас нельзя сказать, что „отловлен тигр-людоед“. Тигрицу поймали на том месте, где произошла трагедия. Есть вероятность, что это она. Но человек погиб на тропе, по которой могли проходить и другие тигры. Взяты анализы, будет проводиться генетическая экспертиза, действительно ли эта тигрица напала или нет».
По словам специалиста, если тигрица окажется непричастной к гибели человека и здоровой, ее отпустят в природу.
Павел Фоменко: «Если окажется, что тигрица причастна, не думаю, что примут решение о его уничтожении, не те времена сейчас. Вероятно, передадут для содержания в неволе».
Приблизительная численность амурских тигров в России — около 550 особей. Это один из самых редких хищников планеты, напоминает РИА Новости.
Павел Фоменко, руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России: «Сейчас нельзя сказать, что „отловлен тигр-людоед“. Тигрицу поймали на том месте, где произошла трагедия. Есть вероятность, что это она. Но человек погиб на тропе, по которой могли проходить и другие тигры. Взяты анализы, будет проводиться генетическая экспертиза, действительно ли эта тигрица напала или нет».
По словам специалиста, если тигрица окажется непричастной к гибели человека и здоровой, ее отпустят в природу.
Павел Фоменко: «Если окажется, что тигрица причастна, не думаю, что примут решение о его уничтожении, не те времена сейчас. Вероятно, передадут для содержания в неволе».
Приблизительная численность амурских тигров в России — около 550 особей. Это один из самых редких хищников планеты, напоминает РИА Новости.
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