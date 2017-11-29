ФИДЕ: матч за шахматную корону состоится в Лондоне

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) назвала место проведения матча на первенство мира в 2018 году.
Георгиос Макропулос, первый вице-президент ФИДЕ: «Матч пройдет с 9 по 28 ноября 2018 года в столице Великобритании. Лондон имеет свою историю в организации спортивных, культурных событий, а ведь все это присуще шахматам».
В действующим чемпионом мира по шахматам 26-летним норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном встретится победитель турнира претендентов, который будет проходить с 10 по 28 марта в Берлине, пишет ТАСС.
В турнире примут участие восемь гроссмейстеров: экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия), участник предыдущего матча на первенство мира Сергей Карякин (Россия), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Дин Лижэнь (Китай).
В действующим чемпионом мира по шахматам 26-летним норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном встретится победитель турнира претендентов, который будет проходить с 10 по 28 марта в Берлине, пишет ТАСС.
В турнире примут участие восемь гроссмейстеров: экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия), участник предыдущего матча на первенство мира Сергей Карякин (Россия), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Дин Лижэнь (Китай).
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