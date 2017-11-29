«Аукцион возможностей» поможет поддержать петербургских инвалидов

В отеле «Амбассадор» проходит благотворительная акция. Лоты, а это вещи знаменитостей и картины особых художников, продадут ради помощи детям и взрослым с тяжелыми формами инвалидности.

В Петербурге стартует «Аукцион возможностей». Ежегодно его проводит благотворительная организация «Перспективы».



Вырученные средства позволяют продолжать работу специалистов в павловском детском доме-интернате №4, в петергофском психоневрологическом интернате №3, а также в семьях.



Среди аукционных лотов — соломенная шляпка Алисы Фрейндлих, хоккейный свитер с автографами хоккеистов СКА, футболка зенитовца Доменико Кришито. Также как всегда популярны пуанты известных балерин. На этот раз — от Ульяны Лопаткиной.



Гвоздем программы станет картина голландского живописца. Ее подарил аукциону один из петербургских коллекционеров. Однако на торгах представят не только лоты от знаменитостей, но и картины подопечных «Перспективы».



Речь идет об особых художниках из арт-центра, действующего в психоневрологическом интернате №3 в Петергофе. Благотворители надеются, что каждая вещь найдет своего хозяина, а в результате аукциона устроители акции выручат необходимые средства, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.