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    «Аукцион возможностей» поможет поддержать петербургских инвалидов. Санкт-Петербург, аукционы, благотворительность, инвалиды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Аукцион возможностей» поможет поддержать петербургских инвалидов

    «Аукцион возможностей» поможет поддержать петербургских инвалидов

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    «Аукцион возможностей» поможет поддержать петербургских инвалидов

    «Аукцион возможностей» поможет поддержать петербургских инвалидов

      В отеле «Амбассадор» проходит благотворительная акция. Лоты, а это вещи знаменитостей и картины особых художников, продадут ради помощи детям и взрослым с тяжелыми формами инвалидности.

      В Петербурге стартует «Аукцион возможностей». Ежегодно его проводит благотворительная организация «Перспективы».

      Вырученные средства позволяют продолжать работу специалистов в павловском детском доме-интернате №4, в петергофском психоневрологическом интернате №3, а также в семьях.

      Среди аукционных лотов — соломенная шляпка Алисы Фрейндлих, хоккейный свитер с автографами хоккеистов СКА, футболка зенитовца Доменико Кришито. Также как всегда популярны пуанты известных балерин. На этот раз — от Ульяны Лопаткиной.

      Гвоздем программы станет картина голландского живописца. Ее подарил аукциону один из петербургских коллекционеров. Однако на торгах представят не только лоты от знаменитостей, но и картины подопечных «Перспективы».

      Речь идет об особых художниках из арт-центра, действующего в психоневрологическом интернате №3 в Петергофе. Благотворители надеются, что каждая вещь найдет своего хозяина, а в результате аукциона устроители акции выручат необходимые средства, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.

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