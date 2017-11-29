Обломки ракеты «Союз-2.1б» нашел медведь

Поисковая группа «Роскосмоса» обнаружила с вертолета в Амурской области в районе падения ракеты
«Союз-2.1б» три ее боковых блока из четырех, а также медведя.
Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры обнаружила три боковых блока ракеты «Союз-2.1б» в Тындинском районе Амурской области. Причем первым, кто обнаружил фрагменты ракеты, стал бурый медведь.
Александр Двуреченский, глава отдела ЦЭНКИ: «Три боковых блока упали в Тындинском районе недалеко друг от друга. Два практически рядом, третий — в пяти километрах от них. Видели с вертолета, как недалеко от блоков бродил медведь».
Завтра вертолет с поисковиками и беспилотники вылетят на поиски четвертого блока, рассказал «Интерфаксу» Двуреченский.
Вторая поисковая группа разбила лагерь в Алданском районе Якутии. Этот район принимает створки головного обтекателя. Третья работает в Вилюйском районе — там ищут фрагмент центрального блока. Ранее в администрации республики сообщили, что падение створок головного обтекателя было «зафиксировано визуально».
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала во вторник с космодрома Восточный. Она должна была вывести спутник «Метеор-М» и еще 18 малых иностранных космических аппаратов на низкую околоземную орбиту. Российский спутник должен был отделиться в 9:32 и начать передавать телеметрию, однако этого так и не случилось. Источник сообщил СМИ, что на этапе полета разгонного блока «Фрегат» возникла нештатная ситуация. По одним данным, спутник «Метеор-М» может находиться на нерасчетной орбите, по другим аппарат уже упал в Атлантический океан.
Александр Двуреченский, глава отдела ЦЭНКИ: «Три боковых блока упали в Тындинском районе недалеко друг от друга. Два практически рядом, третий — в пяти километрах от них. Видели с вертолета, как недалеко от блоков бродил медведь».
Завтра вертолет с поисковиками и беспилотники вылетят на поиски четвертого блока, рассказал «Интерфаксу» Двуреченский.
Вторая поисковая группа разбила лагерь в Алданском районе Якутии. Этот район принимает створки головного обтекателя. Третья работает в Вилюйском районе — там ищут фрагмент центрального блока. Ранее в администрации республики сообщили, что падение створок головного обтекателя было «зафиксировано визуально».
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала во вторник с космодрома Восточный. Она должна была вывести спутник «Метеор-М» и еще 18 малых иностранных космических аппаратов на низкую околоземную орбиту. Российский спутник должен был отделиться в 9:32 и начать передавать телеметрию, однако этого так и не случилось. Источник сообщил СМИ, что на этапе полета разгонного блока «Фрегат» возникла нештатная ситуация. По одним данным, спутник «Метеор-М» может находиться на нерасчетной орбите, по другим аппарат уже упал в Атлантический океан.
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