Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Медведчук: поставка Украине летального оружия США осложнит конфликт в Донбассе. Украина, войны и вооруженные конфликты, вооружение, плен. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведчук: поставка Украине летального оружия США осложнит конфликт в Донбассе

    Медведчук: поставка Украине летального оружия США осложнит конфликт в Донбассе

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    Медведчук: поставка Украине летального оружия США осложнит конфликт в Донбассе

    Медведчук: поставка Украине летального оружия США осложнит конфликт в Донбассе

      Поставка на Украину американского летального оружия не поможет, а только осложнит мирное урегулирование конфликта в Донбассе, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Виктор Медведчук.

      Как раз сегодня в белорусской столице прошла новая встреча трехсторонней контактной группы.

      Медведчук также рассказал, на каком этапе сейчас находятся переговоры об обмене пленными по формуле «всех на всех». По его словам, Луганск и Донецк уже готовы провести обмен. А Киеву еще потребуется некоторое время на решение технических вопросов. Но в любом случае стороны нацелены провести обмен до Рождества.

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