Медведчук: поставка Украине летального оружия США осложнит конфликт в Донбассе

Поставка на Украину американского летального оружия не поможет, а только осложнит мирное урегулирование конфликта в Донбассе, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Виктор Медведчук.

Как раз сегодня в белорусской столице прошла новая встреча трехсторонней контактной группы.



Медведчук также рассказал, на каком этапе сейчас находятся переговоры об обмене пленными по формуле «всех на всех». По его словам, Луганск и Донецк уже готовы провести обмен. А Киеву еще потребуется некоторое время на решение технических вопросов. Но в любом случае стороны нацелены провести обмен до Рождества.