«Я впечатлен его силой воли»: Оливер Стоун презентовал в Москве книгу о Путине

Сегодня Центральный Дом художника в Москве на время сменил специализацию. В ближайшие пять дней это место встреч с теми, кто пишет не картины, а книги. Именитые и начинающие литераторы будут представлять свои труды на Международной ярмарке интеллектуальной литературы.

В фестивале участвуют более 300 издательств из 20 стран. Среди неожиданных авторов — банкир Пётр Авен и космонавт Сергей Рязанский. Открывать ярмарку позвали обладателя трех «Оскаров», кинорежиссера Оливера Стоуна. Он презентует полную версию «Интервью с Владимиром Путиным» — в книгу вошли все материалы, собранные в процессе работы над одноименным фильмом, который снимали для западной аудитории. Корреспондент НТВ Дина Иванова воспользовалась возможностью пообщаться с мэтром.



Его встречают аплодисментами и английским «welcome» — добро пожаловать в Россию. Он улыбается и отвечает: я чувствую себя здесь уже почти как дома. Последние два года Оливер Стоун прилетал в Москву регулярно — как на работу. Впрочем, это и правда была работа — одна из главных в его жизни. Самое долгое и, как многие считают, самое откровенное интервью Владимира Путина. Российский президент и американский режиссер общались почти сутки — с перерывами, конечно.



Оливер Стоун, режиссер: «Я был очень впечатлен и его силой воли, и его опытом. А еще меня поразило то, как легко он может объяснить ясно и понятно очень сложные вещи. В этом интервью Владимир Путин говорит, как мне кажется, очень интересные вещи. И я могу точно сказать: он очень любит Россию».



В четыре серии документального фильма, который уже посмотрели миллионы российский зрителей, не уместилась даже половина разговора. В книге — в три раза больше материала, чем в телеверсии интервью.



Оливер Стоун, режиссер: «Иногда, когда вы смотрите что-то по телевизору, вы не все слышите, что-то обязательно пропускаете. А ведь Владимир Путин говорит об очень важных вещах: об экономике, об отношениях с Китаем, о ситуации в Чечне, о Грузии, об Украине. В книге гораздо больше деталей. Мы, конечно, постарались уместить самое важное в фильм. Но это всего четыре часа, а мы общались больше 20».



В это сложно поверить, когда речь идет об интервью с главой государства, но Оливер Стоун уверяет: у него была полная свобода. Никаких заранее согласованных вопросов и ограничений.



Оливер Стоун: «Я задал ему абсолютно все вопросы, которые посчитал нужным».



Вопросы о семье и о религии, об экономике и безопасности, говорили про покушения, про страхи. Отдельные главы в книге, основанном на интервью, — о Крыме, Сирии, Украине, Грузии, Саудовской Аравии. Что такое власть и страшно ли ее потерять? Что такое свобода и можно ли ее ограничивать? Оливер Стоун рассказал, что был поражен: как можно рассуждать на такие разные темы без специальной подготовки, не требуя дополнительных дублей или возможности сформулировать что-то иначе. Стоун говорит: если какой-то вопрос и поставил Путина в тупик, российский президент этого не показал.



Оливер Стоун: «Кстати, еще одно мое наблюдение — он отлично выглядит. У него, должно быть, много поклонниц. Но мне кажется, то, что в нем в первую очередь привлекает, — это его мысли, его ум. И привлекает не только женщин, но и мужчин».



То, как воспринимают Владимира Путина в США, Оливер Стоун называет чудовищным. Его слова — всегда в пересказе, всегда с ярким оттенком антироссийской пропаганды. Потому, говорит режиссер, он и посчитал важным дать возможность высказаться и быть услышанным в Америке одному из самых влиятельных в мире политиков.



Оливер Стоун: Вот американская версия книги. Такая книга, как вы понимаете, никогда не появится на полках главных больших магазинов. Вот фильм, например, показали только по кабельному каналу. Но все равно его увидели несколько миллионов человек. И это очень важно. Умные люди посмотрели этот фильм. И он заставил их задуматься. Многие сказали мне потом, что эти интервью заставили их пересмотреть свою отношение к Путину и к России.



Полная версия интервью — это 350 страниц. Без купюр. А у тех, кому повезло, еще и с автографом автора. Подробнее — в видеоматериале НТВ.