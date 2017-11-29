В Москве открылся Фестиваль болельщиков ЧМ-2018

В Москве сегодня напомнили о приближении Чемпионата мира по футболу.

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В медиацентре Государственного кремлевского дворца прошла презентация Фестиваля болельщиков. Он объединит самых преданных и страстных поклонников игры номер один.



Фан-зоны фестиваля организуют во всех 11 городах, где пройдут матчи. Послами фестиваля стали известные футболисты: россиянин Александр Кержаков и чемпион мира француз Марсель Десайи.



А на финальной жеребьевке чемпионата мира, которая состоится в Москве 1 декабря, будут не только звезды футбола, но и 11 так называемых суперболельщиков. Это жители городов, которые примут турнир. Их возраст — от 6 до 75 лет.