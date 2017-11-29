Ментовские войны — 11
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 11
    •  
    В Москве открылся Фестиваль болельщиков ЧМ-2018. Москва, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылся Фестиваль болельщиков ЧМ-2018

    В Москве открылся Фестиваль болельщиков ЧМ-2018

    комментировать
    В Москве открылся Фестиваль болельщиков <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В Москве открылся Фестиваль болельщиков ЧМ-2018

    В Москве открылся Фестиваль болельщиков <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В Москве сегодня напомнили о приближении Чемпионата мира по футболу.

      В медиацентре Государственного кремлевского дворца прошла презентация Фестиваля болельщиков. Он объединит самых преданных и страстных поклонников игры номер один.

      Фан-зоны фестиваля организуют во всех 11 городах, где пройдут матчи. Послами фестиваля стали известные футболисты: россиянин Александр Кержаков и чемпион мира француз Марсель Десайи.

      А на финальной жеребьевке чемпионата мира, которая состоится в Москве 1 декабря, будут не только звезды футбола, но и 11 так называемых суперболельщиков. Это жители городов, которые примут турнир. Их возраст — от 6 до 75 лет.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru