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    В Таиланде двух американцев задержали за голые фото в храме

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    • Фото: Thai Immmigration Police
    В Таиланде двух американцев задержали за голые фото в храме

    В Таиланде двух американцев задержали за голые фото в храме

    В Таиланде двух американцев задержали за голые фото в храме
  • Фото: Thai Immmigration Police

    • Двое туристов из США задержаны в бангкокском аэропорту Дон Муанг после фотографирования обнаженных интимных частей тела в буддистском храме.

    Сделанные на территории храма фотографии американские туристы выкладывали в Instagram. На снимках Джозеф и Тревис Дасива предстают перед камерой со спущенными штанами. Публикации заметили сотрудники тайской иммиграционной полиции.

    Правоохранители задержали туристов в аэропорту и оштрафовали на 5 тысяч тайских бат (9 тысяч рублей). Отмечается, что после того как американцы заплатят штраф, их визы аннулируют и депортируют из страны. Более того, мужчины будут внесены в черный список и больше не смогут посетить Таиланд.

    Примечательно, что после задержания нарушителей полицейские сделали групповое фото с американцами и опубликовали снимок на странице ведомства. В центре построения стоят два улыбающихся рослых мужчины, а по бокам — представители правопорядка и сотрудники аэропорта.

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