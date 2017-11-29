В Таиланде двух американцев задержали за голые фото в храме

Двое туристов из США задержаны в бангкокском аэропорту Дон Муанг после фотографирования обнаженных интимных частей тела в буддистском храме.

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Сделанные на территории храма фотографии американские туристы выкладывали в Instagram. На снимках Джозеф и Тревис Дасива предстают перед камерой со спущенными штанами. Публикации заметили сотрудники тайской иммиграционной полиции.



Правоохранители задержали туристов в аэропорту и оштрафовали на 5 тысяч тайских бат (9 тысяч рублей). Отмечается, что после того как американцы заплатят штраф, их визы аннулируют и депортируют из страны. Более того, мужчины будут внесены в черный список и больше не смогут посетить Таиланд.



Примечательно, что после задержания нарушителей полицейские сделали групповое фото с американцами и опубликовали снимок на странице ведомства. В центре построения стоят два улыбающихся рослых мужчины, а по бокам — представители правопорядка и сотрудники аэропорта.