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    В Пулково после столкновения с птицей на носу Boeing осталась вмятина

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    В Пулково после столкновения с птицей на носу Boeing осталась вмятина

    В Пулково после столкновения с птицей на носу Boeing осталась вмятина

    Сегодня днем при заходе на посадку в Петербурге самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицей.

    Как сообщили в авиакомпании, посадка прошла в штатном режиме. Воздушное судно отстранено от полетов. Отметим, что рейс выполнялся из Москвы. В результате инцидента на носу Boeing образовалась вмятина. Пострадавших нет.

    Известно, что обратный рейс в столицу отменили. Пассажиров отправляют в Москву другими самолетами, передает «Фонтанка».

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