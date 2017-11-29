В Пулково после столкновения с птицей на носу Boeing осталась вмятина

Сегодня днем при заходе на посадку в Петербурге самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицей.
Как сообщили в авиакомпании, посадка прошла в штатном режиме. Воздушное судно отстранено от полетов. Отметим, что рейс выполнялся из Москвы. В результате инцидента на носу Boeing образовалась вмятина. Пострадавших нет.
Известно, что обратный рейс в столицу отменили. Пассажиров отправляют в Москву другими самолетами, передает «Фонтанка».
Известно, что обратный рейс в столицу отменили. Пассажиров отправляют в Москву другими самолетами, передает «Фонтанка».
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