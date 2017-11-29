Турист-сталкер погиб в Чернобыльской зоне

Экстремал из Белоруссии насмерть разбился на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Двое белорусов и девушка из России в поисках ярких впечатлений и фото незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта «Чернобыль-2».
Там 33-летний турист решил забраться на радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции, однако не рассчитал своих сил и сорвался с 15-метровой высоты. В результате белорус скончался.
По факту гибели туриста возбуждено уголовное дело. Его товарищей оштрафуют за нарушение требований режима радиационной безопасности. Кроме того, сообщили в полиции Киевской области, туристов могут выдворить из страны.
«Чернобыль-2» — советская загоризонтная радиолокационная станция (ЗРГЛС) для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. До середины 1980-х годов была совершенно секретным объектом.
Там 33-летний турист решил забраться на радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции, однако не рассчитал своих сил и сорвался с 15-метровой высоты. В результате белорус скончался.
По факту гибели туриста возбуждено уголовное дело. Его товарищей оштрафуют за нарушение требований режима радиационной безопасности. Кроме того, сообщили в полиции Киевской области, туристов могут выдворить из страны.
«Чернобыль-2» — советская загоризонтная радиолокационная станция (ЗРГЛС) для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. До середины 1980-х годов была совершенно секретным объектом.
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