В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие

По меньшей мере 27 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Испании.
Железнодорожная авария случилась примерно в 10:20 по местному времени (12:20 мск) в районе муниципалитета Арааль. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в сошедшем с рельсов поезде находились 79 пассажиров. Состав шел из андалусского города Малага в Севилью.
В результате ЧП пострадали около 27 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия — в регионе сейчас идут сильные дожди.
Движение поездов на участке, где произошла авария, остановлено. Дальнейшая информация уточняется.
В результате ЧП пострадали около 27 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия — в регионе сейчас идут сильные дожди.
Движение поездов на участке, где произошла авария, остановлено. Дальнейшая информация уточняется.
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