Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие

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    • Фото: @InformandoRD7 / twitter.com
    В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие

    В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие

    В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
  • Фото: @InformandoRD7 / twitter.com

    • По меньшей мере 27 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Испании.

    Железнодорожная авария случилась примерно в 10:20 по местному времени (12:20 мск) в районе муниципалитета Арааль. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в сошедшем с рельсов поезде находились 79 пассажиров. Состав шел из андалусского города Малага в Севилью.

    В результате ЧП пострадали около 27 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

    По предварительным данным, причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия — в регионе сейчас идут сильные дожди.

    Движение поездов на участке, где произошла авария, остановлено. Дальнейшая информация уточняется.

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