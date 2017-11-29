ЦБ планирует ограничить в России выдачу кредитов

Центробанк думает над тем, чтобы ограничить темпы кредитования населения.

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О планах ЦБ ограничить темпы выдачи кредитов населению заявил сегодня зампред регулятора Василий Поздышев. Для этого ЦБ может повысить коэффициент риска по кредитов физлицам, добавил он. Никаких подробностей пока не сообщается.



По данным Национального бюро кредитных историй, с начала 2017 года банки выдали потребительских кредитов на полтора триллиона рублей. Это на 33% больше, чем в прошлом году. Когда кредитование растет быстрее, чем доходы населения, возникают риски инфляции, а кроме того, растет число потенциальных банкротов.