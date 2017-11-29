В Литве поисковиков оштрафовали за захоронение останков советских солдат

Литовский суд оштрафовал поисковиков за то, что они захоронили останки советских солдат под монументом со «звездой». Изначально речь шла даже о сносе памятника.

Борьба с памятниками погибшим советским воинам в Прибалтике ведется давно, но до борьбы с захоронениями дело еще не доходило. Сегодня департамент культурного наследия Литвы принял решение оштрафовать на 1,5 тысячи евро организацию «Забытые солдаты», захоронившую четыре года назад в братской могиле останки найденных при раскопках шестерых бойцов Красной армии.



Виктор Орлов, лидер поисковой организации «Забытые солдаты»: «Нам предъявили нарушение существующего литовского законодательства о захоронения иностранных воинов на территории Литовской Республики. Я не могу понять, как граждане СССР, служившие в Красной армии, освобождавшие Литву, которая входила на тот момент в состав СССР, стали иностранными военнослужащими?»



По словам лидера поисковиков Виктора Орлова, штраф в 1,5 тысячи евро — еще не самый худший вариант. Изначально предполагалось вовсе снести памятник, заменив его на информационную табличку.



Однако и это наказание «Забытые солдаты» будут оспаривать. Шансы на победу есть, ведь литовская сторона сама нарушает свое же законодательство, указывает Орлов. Ведь перезахоронение было произведено четыре года назад, а закон о согласовании подобных мероприятий с местным МИД был принят только год назад. Это значит, есть хорошие шансы добиться справедливости для тех, кто отдал свои жизни в борьбе с нацизмом, передает корреспондент НТВ Андрей Храмцов.

