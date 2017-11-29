Геям рекомендовали не держаться за руки во время ЧМ по футболу в России

Исполнительный директор Европейской сети организаций против дискриминации в футболе и обществе Пиара Поуэр предупредила болельщиков с нетрадиционной сексуальной ориентацией об опасностях, которые подстерегают их в России.
Исполнительный директор FARE посоветовала геям и лесбиянкам, которые купили билеты на матчи ЧМ по футболу в России, быть осторожными — не целоваться и не держаться за руки в общественных местах. Слова Пиары Поуэр приводит Daily Mail.
Также Поуэр предупредила об опасности болельщиков с темным цветом кожи.
Пиара Поуэр, исполнительный директор FARE: «Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для болельщиков темного цвета кожи и этнического меньшинства — езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны».
Ранее британское и немецкое сообщества ЛГБТ уточняли у FIFA, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, сообщает издание.
Накануне в ФИФА заявили об огромном спросе на билеты на ЧМ-2018. По итогам первого этапа было продано 742 760 билетов. Большинство заявок поступило из России, а также от любителей футбола из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.
Также Поуэр предупредила об опасности болельщиков с темным цветом кожи.
Пиара Поуэр, исполнительный директор FARE: «Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для болельщиков темного цвета кожи и этнического меньшинства — езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны».
Ранее британское и немецкое сообщества ЛГБТ уточняли у FIFA, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, сообщает издание.
Накануне в ФИФА заявили об огромном спросе на билеты на ЧМ-2018. По итогам первого этапа было продано 742 760 билетов. Большинство заявок поступило из России, а также от любителей футбола из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.
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