Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Геям рекомендовали не держаться за руки во время ЧМ по футболу в России

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Геям рекомендовали не держаться за руки во время ЧМ по футболу в России

    Геям рекомендовали не держаться за руки во время ЧМ по футболу в России

    Геям рекомендовали не держаться за руки во время ЧМ по футболу в России
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Исполнительный директор Европейской сети организаций против дискриминации в футболе и обществе Пиара Поуэр предупредила болельщиков с нетрадиционной сексуальной ориентацией об опасностях, которые подстерегают их в России.

    Исполнительный директор FARE посоветовала геям и лесбиянкам, которые купили билеты на матчи ЧМ по футболу в России, быть осторожными — не целоваться и не держаться за руки в общественных местах. Слова Пиары Поуэр приводит Daily Mail.

    Также Поуэр предупредила об опасности болельщиков с темным цветом кожи.

    Пиара Поуэр, исполнительный директор FARE: «Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для болельщиков темного цвета кожи и этнического меньшинства — езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны».

    Ранее британское и немецкое сообщества ЛГБТ уточняли у FIFA, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, сообщает издание.

    Накануне в ФИФА заявили об огромном спросе на билеты на ЧМ-2018. По итогам первого этапа было продано 742 760 билетов. Большинство заявок поступило из России, а также от любителей футбола из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru