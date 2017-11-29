«Спорт, не путать со спиртом»: Путин открыл секрет своей энергичности

Президент рассказал, что спорт и отдача от работы помогают ему оставаться энергичным.
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Поделиться секретом энергичности главу государства попросила одна из участниц встречи с работниками ремонтно-экипировочного депо станции «Москва-Киевская». Владимир Путин ответил шуткой.
Владимир Путин, президент РФ: «Есть такое слово „спорт“, не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите, но разница на самом деле колоссальная. Поэтому это вот один из секретов».
Также российский лидер рассказал, что получает отдачу от работы, которой занимается, и это дает ему дополнительную энергию, передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Мне кажется, что это в любом деле, абсолютно — и в вашем, и в моем. Если человек нацелен на то, что он делает, если эта сфера деятельности, сама работа приносит удовлетворение, человек чувствует, что он добивается того, к чему стремится, чувствует отдачу и понимает, что это не только ему приятно этим заниматься, но и это польза для других людей — вот это все подстегивает, подталкивает».
Владимир Путин, президент РФ: «Есть такое слово „спорт“, не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите, но разница на самом деле колоссальная. Поэтому это вот один из секретов».
Также российский лидер рассказал, что получает отдачу от работы, которой занимается, и это дает ему дополнительную энергию, передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Мне кажется, что это в любом деле, абсолютно — и в вашем, и в моем. Если человек нацелен на то, что он делает, если эта сфера деятельности, сама работа приносит удовлетворение, человек чувствует, что он добивается того, к чему стремится, чувствует отдачу и понимает, что это не только ему приятно этим заниматься, но и это польза для других людей — вот это все подстегивает, подталкивает».
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