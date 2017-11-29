Путин назвал главное событие 2017 года

Президент Владимир Путин назвал 2017 год удачным. Одним из главных событий он назвал выход российской экономики из рецессии.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская» назвал главное, по его мнению, событие в 2017 году.



Владимир Путин, президент РФ: «Очень важно, что экономика наша вышла из рецессии».



Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что период восстановительного роста российской экономики почти завершен. По ее словам, темпы роста пока невысокие, однако они уже близки к тем, которые возможны при существующей структуре экономики, передает РИА Новости.



В Банке России отмечали, что годовой темп прироста ВВП за 2017 год может составить 1,8%. Кроме того отмечалось, что инфляция в РФ практически достигла дна, и причин для ее дальнейшего замедления нет.