В Омске 12-летняя девочка забеременела от отца-насильника

Следователи в Омске завели уголовное дело об изнасиловании
12-летней девочки, которая забеременела после случившегося. Скорее всего, к ответственности уже никого привлечь не получится: подозреваемый в этом преступлении отец школьницы повесился.
О преступлении стало известно случайно: некоторое время назад в одну из детских поликлиник Омска обратилась женщина с 12-летней дочерью. Девочка в последнее время жаловалась на плохое самочувствие: тошноту и головокружение. Обследование показало, что девочка беременна, причем она уже на том сроке, когда избавиться от плода уже не представляется возможным, сообщает сайт Om1.ru.
О беременной школьнице врачи сразу же сообщили в правоохранительные органы. А когда с девочкой начали беседовать психологи, она пояснила, что в мае этого года ее изнасиловал собственный отец. Мужчина пригрозил, чтобы дочь молчала, а спустя два месяца уехал из Омска на заработки в другой регион. Девочка все скрывала до тех пор, пока ей не стало плохо.
Когда все раскрылось, отца-насильника объявили в федеральный розыск. Но недавно удалось установить, что 37-летний мужчина, который в последние месяцы жил на Урале, уже мертв. Его нашли повешенным, и не исключено, что это был суицид.
О беременной школьнице врачи сразу же сообщили в правоохранительные органы. А когда с девочкой начали беседовать психологи, она пояснила, что в мае этого года ее изнасиловал собственный отец. Мужчина пригрозил, чтобы дочь молчала, а спустя два месяца уехал из Омска на заработки в другой регион. Девочка все скрывала до тех пор, пока ей не стало плохо.
Когда все раскрылось, отца-насильника объявили в федеральный розыск. Но недавно удалось установить, что 37-летний мужчина, который в последние месяцы жил на Урале, уже мертв. Его нашли повешенным, и не исключено, что это был суицид.
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