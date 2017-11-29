Российские чиновники объяснили попытку запретить Деда Мороза в детсадах

Чиновники четырех российских городов выступили с сенсационным заявлением: бородатый старик с посохом пугает детей, и работникам дошкольных учреждений стоит отказаться от участия Деда Мороза в новогодних утренниках.

Самые серьезные обвинения в адрес новогоднего волшебника прозвучали в Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани. В первую очередь, чиновники ссылаются на то, что каждое приглашение аниматоров в детский сад становится дополнительной нагрузкой и удар по родительскому кошельку. Кроме того, никто не знает, что за человек играет Деда Мороза: например, он может быть ранее судим.



Кировских чиновников также смутило, почему артисты, которых нанимает детский сад, используют муниципальную площадку и не платят за нее.



В Казани, по словам родителей, в детских садах уже заявили, что играть роль новогоднего волшебника должен кто-то из родителей. Но для этого нужно предоставить паспорт, медкнижку и справку об отсутствии судимостей. Мамы и папы опасаются, что в таком случае доверие детей будет безвозвратно потеряно.



Современные психологи не сомневаются: малышам лет до четырех Дед Мороз не нужен и даже противопоказан. Детей может напугать один только громкий мужской голос, а если чужой человек посадит малыша на колени — истерика гарантирована.



Изрядно попугав, чиновники все же уточнили: никто не собирается делать из сказочного старика персону нон грата — скорее, они просто настоятельно рекомендуют разумно подходить к выбору Деда Мороза. Главное, чтобы борода из ваты была его единственным секретом.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.