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    «Позор всем нам»: Матвиенко возмущена отсутствием теплых туалетов в школах

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    «Позор всем нам»: Матвиенко возмущена отсутствием теплых туалетов в школах

    «Позор всем нам»: Матвиенко возмущена отсутствием теплых туалетов в школах

    Спикер Совета Федерации потребовала решить вопрос с обеспечением школ теплыми туалетами.

    Валентина Матвиенко подчеркнула, что сегодня теплых туалетов нет в 3,2 тыс. школ, и назвала сложившуюся ситуацию позором.

    Именно с отсутствием Матвиенко связала проблемы со здоровьем у детей и рост случаев бесплодия.

    Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Я считаю, стыдно регионам, стыдно власти, стыдно сенаторам, здесь сидящим, губернаторам и всем остальным, что у нас 3,2 тысячи школ без теплых туалетов — это здоровье детей, а потом мы удивляемся, почему у нас растет бесплодие. Это катастрофа у девочек, мальчиков. Это позор всем нам».

    Матвиенко подчеркнула, что проблему теплых туалетов надо обязательно решить, и заявила, что этого вопроса не должно быть ни в одном регионе, передает РИА Новости.

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