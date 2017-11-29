ФСБ поймала украинского шпиона по прозвищу Серж

Тайную жизнь сотрудника судостроительного завода в Тольятти раскрыли сотрудники ФСБ. Обычный с виду мастер Сергей Сотников оказался агентом СБУ по прозвищу Серж.

469 Тольятти

Украина

ФСБ

шпионаж

Задержанный гражданин Украины уже во всем сознался, рассказал, какую именно секретную информацию он должен был передать своим кураторам, и назвал имя человека, который контролировал его работу. Человек по имени Даниил расспрашивал Сотникова о кражах и других нарушениях на заводе. Перед поездкой в Россию он дал Сотникову указания собирать информацию о заводе и его производительной базе.



По словам задержанного, передать важные данные он не успел. Как раз перед очередной встречей с украинским куратором на Сотникова надели наручники.