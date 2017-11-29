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    ФСБ поймала украинского шпиона по прозвищу Серж. Тольятти, Украина, ФСБ, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ поймала украинского шпиона по прозвищу Серж

    ФСБ поймала украинского шпиона по прозвищу Серж

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    ФСБ поймала украинского шпиона по прозвищу Серж

    ФСБ поймала украинского шпиона по прозвищу Серж

    ФСБ поймала украинского шпиона по прозвищу Серж

      Тайную жизнь сотрудника судостроительного завода в Тольятти раскрыли сотрудники ФСБ. Обычный с виду мастер Сергей Сотников оказался агентом СБУ по прозвищу Серж.

      Задержанный гражданин Украины уже во всем сознался, рассказал, какую именно секретную информацию он должен был передать своим кураторам, и назвал имя человека, который контролировал его работу. Человек по имени Даниил расспрашивал Сотникова о кражах и других нарушениях на заводе. Перед поездкой в Россию он дал Сотникову указания собирать информацию о заводе и его производительной базе.

      По словам задержанного, передать важные данные он не успел. Как раз перед очередной встречей с украинским куратором на Сотникова надели наручники.

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