В ЦИК представили логотип президентских выборов 2018 года

Логотип
информационно-разъяснительной кампании, призванной рассказать избирателям о предстоящих 18 марта 2018 года выборах президента, определили сегодня в Центризбиркоме России.
В ЦИК РФ презентовали план информационно-разъяснительной работы в период выборов президента.
У кампании будет свой логотип, сообщили в ЦИК. Всего было разработано более 100 вариантов, лучший выбирала фокус-группа, состоящая из журналистов, представителей партий и сотрудников ЦИК. Победил логотип, состоящий из надписи «2018 марта. Выборы президента России», под которой изображена развевающаяся лента в цветах российского флага. Число 18 выделено красным: таким образом акцентируется внимание на дате выборов — 18 марта.
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала журналистам, что для всех членов участковых избирательных комиссий, а их в общей сложности в России 880 тысяч человек, уже изготовлены специальные значки из вторсырья, сообщает ТАСС.
Также Памфилова отметила, что в цветовой гамме информационных материалов президентской кампании будет превалировать белый цвет, символизирующий чистоту. «Наш цвет — белый, символизирующий чистоту кампании, мы к этому стремимся», — пояснила она. Кроме того Памфилова заявила, что скучной кампания точно не будет. «У нас будут и с юмором видеоролики, и разной стилистики», — отметила она.
Информационную кампанию планируют разделить на три этапа. Первый условно назван «информирование», он подразумевает оповещение россиян о предстоящих выборах. На втором этапе — он называется «побуждение» — планируется задействовать социальные сети и поисковые порталы. Третий этап — «атака» — подразумевает подключение мобильного интернета и охват 85 млн человек (75% целевой аудитории), сообщил источник газеты «Ведомости».
У кампании будет свой логотип, сообщили в ЦИК. Всего было разработано более 100 вариантов, лучший выбирала фокус-группа, состоящая из журналистов, представителей партий и сотрудников ЦИК. Победил логотип, состоящий из надписи «2018 марта. Выборы президента России», под которой изображена развевающаяся лента в цветах российского флага. Число 18 выделено красным: таким образом акцентируется внимание на дате выборов — 18 марта.
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала журналистам, что для всех членов участковых избирательных комиссий, а их в общей сложности в России 880 тысяч человек, уже изготовлены специальные значки из вторсырья, сообщает ТАСС.
Также Памфилова отметила, что в цветовой гамме информационных материалов президентской кампании будет превалировать белый цвет, символизирующий чистоту. «Наш цвет — белый, символизирующий чистоту кампании, мы к этому стремимся», — пояснила она. Кроме того Памфилова заявила, что скучной кампания точно не будет. «У нас будут и с юмором видеоролики, и разной стилистики», — отметила она.
Информационную кампанию планируют разделить на три этапа. Первый условно назван «информирование», он подразумевает оповещение россиян о предстоящих выборах. На втором этапе — он называется «побуждение» — планируется задействовать социальные сети и поисковые порталы. Третий этап — «атака» — подразумевает подключение мобильного интернета и охват 85 млн человек (75% целевой аудитории), сообщил источник газеты «Ведомости».
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