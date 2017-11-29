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    В Крыму начнут собирать курортный сбор с мая 2018 года

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    • Фото: Крым / vk.com
    В Крыму начнут собирать курортный сбор с мая 2018 года

    В Крыму начнут собирать курортный сбор с мая 2018 года

    В Крыму начнут собирать курортный сбор с мая 2018 года
  • Фото: Крым / vk.com

    • Госсовет Крыма принял закон «О введении курортного сбора» с 1 мая 2018 года.

    Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам эксперимент продлится с 1 мая 2018 по 31 декабря 2022 года на территории семи муниципальных образований. Среди них города Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

    Сумма курортного сбора с 1 мая по 30 сентября составит 10 рублей в сутки, в остальные месяцы курортный сбор взиматься не будет. При этом будут считаться только полные сутки проживания в отелях. Дни заезда и выезда не учитываются.

    От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе лица в возрасте до 18 лет и жители Крыма.

    смотретьГосдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе
    Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе
    Напомним, в июле президент России Владимир Путин утвердил закон о введении курортного сбора в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Ожидается, что сумма поступлений курортного сбора в регионах Крыма может составить 50 млн. рублей в год. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры.

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