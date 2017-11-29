В Крыму начнут собирать курортный сбор с мая 2018 года

Госсовет Крыма принял закон «О введении курортного сбора» с 1 мая 2018 года.
Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам эксперимент продлится с 1 мая 2018 по 31 декабря 2022 года на территории семи муниципальных образований. Среди них города Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.
Сумма курортного сбора с 1 мая по 30 сентября составит 10 рублей в сутки, в остальные месяцы курортный сбор взиматься не будет. При этом будут считаться только полные сутки проживания в отелях. Дни заезда и выезда не учитываются.
От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе лица в возрасте до 18 лет и жители Крыма.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин утвердил закон о введении курортного сбора в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Ожидается, что сумма поступлений курортного сбора в регионах Крыма может составить 50 млн. рублей в год. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры.
Сумма курортного сбора с 1 мая по 30 сентября составит 10 рублей в сутки, в остальные месяцы курортный сбор взиматься не будет. При этом будут считаться только полные сутки проживания в отелях. Дни заезда и выезда не учитываются.
От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе лица в возрасте до 18 лет и жители Крыма.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин утвердил закон о введении курортного сбора в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Ожидается, что сумма поступлений курортного сбора в регионах Крыма может составить 50 млн. рублей в год. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры.
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