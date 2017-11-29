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    Нюша поддержала участницу проекта «Ты супер! Танцы»

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    Нюша поддержала участницу проекта «Ты супер! Танцы»

    Нюша поддержала участницу проекта «Ты супер! Танцы»

    Нюша поддержала участницу проекта «Ты супер! Танцы»

    Близится новый конкурсный день международного проекта «Ты супер! Танцы». Юные танцоры, которые прошли в четвертьфинал, готовятся выступить с концертными номерами, за которыми стоят многочасовые репетиции, работа с хореографами-постановщиками, педагогами и костюмерами. Поддержать участницу из Белоруссии — Марию Радионову — приехала популярная певица Нюша.

    14-летняя Маша Радионова из Минска занимается танцами всего год. Однако за это время она успела попробовать свои силы в нескольких направлениях — народных, латиноамериканских танцах, а также в дэнсхолле, джаз-фанке и воге. В первом туре она исполнила лирический номер в стиле контемп, покорив сердца членов жюри и миллионов и миллионов телезрителей. Тогда солистка Большого театра Кристина Кретова отметила, что завидует Машиной растяжке, а Евгений Папунаишвили даже пригласил поучаствовать в его концерте.

    Повторить свой успех в четвертьфинале Маша собирается в ярком образе египетской императрицы. Поддержать конкурсантку в этот ответственный и волнительный момент пришла певица Нюша, под песню которой был исполнен номер. Она подарила Марии современный гаджет, а после исполнила один из своих хитов, заставивший танцевать весь зал.

    Нюша, певица: «Я была очень тронута выступлением Маши. Она оригинально и по-своему выражает эмоции в своём танце — и я уверена в том, что она очень талантливая девушка. Всем участникам проекта я желаю обращать внимание на поддержку друг друга, ценить всё, что с ними происходит. И, конечно, учиться всему, что им дает этот проект!»

    смотретьКто сможет удивить жюри и пройти в полуфинал? «Ты супер! Танцы» — в субботу в 21:00
    Кто сможет удивить жюри и пройти в полуфинал? «Ты супер! Танцы» — в субботу в 21:00
    Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят во втором туре «Ты супер! Танцы», зрители смогут 2 декабря в 21:00 на телеканале НТВ.

    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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