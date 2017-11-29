Нюша поддержала участницу проекта «Ты супер! Танцы»

Близится новый конкурсный день международного проекта «Ты супер! Танцы». Юные танцоры, которые прошли в четвертьфинал, готовятся выступить с концертными номерами, за которыми стоят многочасовые репетиции, работа с
хореографами-постановщиками, педагогами и костюмерами. Поддержать участницу из Белоруссии — Марию Радионову — приехала популярная певица Нюша.
14-летняя Маша Радионова из Минска занимается танцами всего год. Однако за это время она успела попробовать свои силы в нескольких направлениях — народных, латиноамериканских танцах, а также в дэнсхолле, джаз-фанке и воге. В первом туре она исполнила лирический номер в стиле контемп, покорив сердца членов жюри и миллионов и миллионов телезрителей. Тогда солистка Большого театра Кристина Кретова отметила, что завидует Машиной растяжке, а Евгений Папунаишвили даже пригласил поучаствовать в его концерте.
Повторить свой успех в четвертьфинале Маша собирается в ярком образе египетской императрицы. Поддержать конкурсантку в этот ответственный и волнительный момент пришла певица Нюша, под песню которой был исполнен номер. Она подарила Марии современный гаджет, а после исполнила один из своих хитов, заставивший танцевать весь зал.
Нюша, певица: «Я была очень тронута выступлением Маши. Она оригинально и по-своему выражает эмоции в своём танце — и я уверена в том, что она очень талантливая девушка. Всем участникам проекта я желаю обращать внимание на поддержку друг друга, ценить всё, что с ними происходит. И, конечно, учиться всему, что им дает этот проект!»
Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят во втором туре «Ты супер! Танцы», зрители смогут 2 декабря в 21:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Повторить свой успех в четвертьфинале Маша собирается в ярком образе египетской императрицы. Поддержать конкурсантку в этот ответственный и волнительный момент пришла певица Нюша, под песню которой был исполнен номер. Она подарила Марии современный гаджет, а после исполнила один из своих хитов, заставивший танцевать весь зал.
Нюша, певица: «Я была очень тронута выступлением Маши. Она оригинально и по-своему выражает эмоции в своём танце — и я уверена в том, что она очень талантливая девушка. Всем участникам проекта я желаю обращать внимание на поддержку друг друга, ценить всё, что с ними происходит. И, конечно, учиться всему, что им дает этот проект!»
Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят во втором туре «Ты супер! Танцы», зрители смогут 2 декабря в 21:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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