Сериал «Казнить нельзя помиловать» выходит в эфир НТВ

На телеканале НТВ состоится премьера сериала «Казнить нельзя помиловать» от режиссера Кима Дружинина, создателя нашумевшей картины «28 панфиловцев». Главную роль в проекте исполнила Мария Кожевникова — актриса сыграла бывшую разведчицу Нину Муравьёву.
Главная героиня вместе с супругом приезжает в послевоенный Ленинград, где царят преступность и беззаконие. Нина пытается забыть об ужасах войны и начать все с чистого листа. Девушка устраивается в городскую газету в качестве журналиста и за короткий срок успевает очень сдружиться с коллегами. Особенно тепло складываются ее отношения с главным редактором издания Петром Марковичем Зейдиным (Дмитрий Астрахан). Однако мирная жизнь в северной столице 1947 года оказывается не менее страшной, чем на фронте. Любимого мужа Нины убивают прямо на улице. Поняв, что милиция не способна разобраться в этом деле, героиня решает самостоятельно вычислить и наказать злодеев. Для нее, профессионального диверсанта, это не составляет большого труда. Хладнокровно расстреливая воров и убийц, Нина наводит ужас на город. За расследование совершенных ею преступлений берётся майор Борис Грановский (Кирилл Рубцов).
Судьбы Нины и Бориса переплетутся самым причудливым образом, но смогут ли эти измученные войной люди быть вместе, когда даже мирная жизнь приносит им только боль и слёзы?
Дмитрий Астрахан, актер: «В сериале „Казнить нельзя помиловать“ я играю героя по имени Пётр Маркович Зейдин. Он главной редактор городской газеты и наблюдает за историей Нины Колосовой со стороны. Однако, он по-отечески переживает за неё. Сам он из-за войны лишился сына, возможно, еще и поэтому ему хочет помочь героине адаптироваться в городе. Должен сказать, что работа над проектом была интересной. Я сразу отметил хороший материал, живой человеческий текст сценария. Ребята хотели сделать хороший фильм, такое отношение к делу всегда чувствуется. Мы подробно разбирали каждого персонажа, детально прорабатывали сцены, реконструировали эпоху. Надеюсь, что картина будет зрителю интересна».
Действие сериала разворачивается в Ленинграде, Москве, Берлине и Париже. Для съемок этих городов были выбраны различные районы Санкт-Петербурга. Известный завод «Красный треугольник» на время работы над проектом превратился в окрестности Берлина, где стояли разрушенные после войны дома. Еще одной необычной локацией стал двор Экономического факультета СПбГУ, на время съемок сериала на его территории развернулся настоящий рынок.
Для работы над данным историческим проектом была привлечена настоящая военная и гражданская техника того периода. А управляли ею специально обученные водители, подобранные по росту и комплекции под каждый отдельный вид транспорта. Проект потребовал отдачи от каждого участника съемочного процесса. Мария Кожевникова продолжила работу над проектом, даже после того, как узнала о своей беременности.
Ким Дружинин, режиссер: «Маша обучалась и самостоятельно выполняла многие трюки и задачи: стреляла, дралась, даже целовалась. Были и сломанные ногти, и синяки. Но это ведь приключенческое кино, поэтому Маша с достоинством это всё переживала», — вспоминает режиссер проекта Ким Дружинин.
Увидеть сериал «Казнить нельзя помиловать» зрители смогут с 6 декабря в 21.45 на НТВ.
Судьбы Нины и Бориса переплетутся самым причудливым образом, но смогут ли эти измученные войной люди быть вместе, когда даже мирная жизнь приносит им только боль и слёзы?
Дмитрий Астрахан, актер: «В сериале „Казнить нельзя помиловать“ я играю героя по имени Пётр Маркович Зейдин. Он главной редактор городской газеты и наблюдает за историей Нины Колосовой со стороны. Однако, он по-отечески переживает за неё. Сам он из-за войны лишился сына, возможно, еще и поэтому ему хочет помочь героине адаптироваться в городе. Должен сказать, что работа над проектом была интересной. Я сразу отметил хороший материал, живой человеческий текст сценария. Ребята хотели сделать хороший фильм, такое отношение к делу всегда чувствуется. Мы подробно разбирали каждого персонажа, детально прорабатывали сцены, реконструировали эпоху. Надеюсь, что картина будет зрителю интересна».
Действие сериала разворачивается в Ленинграде, Москве, Берлине и Париже. Для съемок этих городов были выбраны различные районы Санкт-Петербурга. Известный завод «Красный треугольник» на время работы над проектом превратился в окрестности Берлина, где стояли разрушенные после войны дома. Еще одной необычной локацией стал двор Экономического факультета СПбГУ, на время съемок сериала на его территории развернулся настоящий рынок.
Для работы над данным историческим проектом была привлечена настоящая военная и гражданская техника того периода. А управляли ею специально обученные водители, подобранные по росту и комплекции под каждый отдельный вид транспорта. Проект потребовал отдачи от каждого участника съемочного процесса. Мария Кожевникова продолжила работу над проектом, даже после того, как узнала о своей беременности.
Ким Дружинин, режиссер: «Маша обучалась и самостоятельно выполняла многие трюки и задачи: стреляла, дралась, даже целовалась. Были и сломанные ногти, и синяки. Но это ведь приключенческое кино, поэтому Маша с достоинством это всё переживала», — вспоминает режиссер проекта Ким Дружинин.
Увидеть сериал «Казнить нельзя помиловать» зрители смогут с 6 декабря в 21.45 на НТВ.
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