Жительница Новосибирска «заминировала» поезд из-за возлюбленного

Новосибирские полицейские задержали телефонную террористку,
из-за которой пришлось эвакуировать пассажиров двух поездов.
Звонок о взрывном устройстве в поезде, ехавшем из Новосибирска в Екатеринбург, поступил в полицию 27 ноября. Из-за этого были остановлены поезда «Новокузнецк — Москва» и «Нерюнгри — Москва», однако кинологи бомб не нашли. После проверки поезда отправились по маршруту.
А позднее сотрудники МВД и ФСБ установили и задержали 19-летнюю жительницу Новосибирска. Ранее судимая девушка призналась, что позвонила с мобильного телефона, принадлежащего ее знакомой. «Заминировать» поезд она решила для того, чтобы прервать поездку своего молодого человека.
Теперь девушке грозит ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
А позднее сотрудники МВД и ФСБ установили и задержали 19-летнюю жительницу Новосибирска. Ранее судимая девушка призналась, что позвонила с мобильного телефона, принадлежащего ее знакомой. «Заминировать» поезд она решила для того, чтобы прервать поездку своего молодого человека.
Теперь девушке грозит ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
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