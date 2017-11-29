В Москве устанавливают самый большой в мире елочный шар

17-метровый елочный шарик появится на Поклонной горе в Москве.
Музыкальный елочный шар с танцплощадкой внутри начали собирать сегодня на Поклонной горе. Как сообщается на портале московской мэрии, высота новогодней игрушки вместе с крепежом для нитки составит 17 метров, диаметр — около 11 метров. Весит конструкция несколько тонн. Внутри шара оборудуют танцплощадку, где будут звучать новогодние музыкальные композиции и песни о Москве.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы: «Собирать шар будут в несколько этапов. Вначале нижнюю часть металлического каркаса. На нее поместят верхнюю часть при помощи монтажного крана и скрепят ее металлическими тросами. Затем на шар натянут сетку из проводов, к которой прикрепят 23 тысячи лампочек».
После установки шар начнет переливаться разными цветами — красным, зеленым или синим в зависимости от ритма музыки. На его поверхности будут появляться снежинки, фейерверки, кольца, а также эмблемы чемпионатом мира по футболу 2018 года.
Огромный шар на Поклонной устанавливают во второй раз. В прошлом году елочная игрушка с цветомузыкой вошла в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая светодиодная скульптура в мире».
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы: «Собирать шар будут в несколько этапов. Вначале нижнюю часть металлического каркаса. На нее поместят верхнюю часть при помощи монтажного крана и скрепят ее металлическими тросами. Затем на шар натянут сетку из проводов, к которой прикрепят 23 тысячи лампочек».
После установки шар начнет переливаться разными цветами — красным, зеленым или синим в зависимости от ритма музыки. На его поверхности будут появляться снежинки, фейерверки, кольца, а также эмблемы чемпионатом мира по футболу 2018 года.
Огромный шар на Поклонной устанавливают во второй раз. В прошлом году елочная игрушка с цветомузыкой вошла в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая светодиодная скульптура в мире».
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